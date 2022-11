Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer. Cette fois, on vous emmène au Salon du livre de Montréal, qui aura lieu du 23 au 27 novembre. Nous l’avons fait rimer avec nouveautés littéraires gourmandes au féminin !

Recettes hivernales d’une grande dame

Figure bien connue de nos petits écrans, Josée di Stasio a lancé cet automne le deuxième opus de Mes carnets de saison, consacré cette fois-ci à la saison hivernale. Avec une démarche graphique très soignée — chapeau à la couverture cartonnée qui évoque les cahiers de recettes de nos aïeules —, elle y présente une flopée de recettes réconfortantes, souvent faciles à faire et adaptées au quotidien. On y retrouve des soupes, des plats de résistance, des pâtes, des accompagnements et des desserts. Mais aussi de quoi se mitonner de bons petits-déjeuners, ainsi qu’un chapitre sur le pain maison, un savoir-faire devenu très populaire. Ce généreux carnet peut être considéré comme un bon classique à garder dans sa cuisine. Mes carnets de saison. Automne-hiver, Josée di Stasio, KO Éditions, 256 pages.

Des week-ends pas banals

Une autre grande dame de la gastronomie québécoise, la cheffe pâtissière et journaliste Lesley Chesterman, nous avait épatés en 2020 avec la parution de Chez Lesley, un livre dans lequel elle interprétait à sa manière 100 classiques plus délicieux les uns que les autres. Cette adepte de bonne chère et antidiète assumée nous régale de nouveau avec Un week-end chez Lesley, un deuxième livre consacré à une de ses activités préférées : recevoir. Avec le sens du détail et l’humour qu’on lui connaît, la cheffe nous fait saliver à travers des recettes, toutes simples ou plus élaborées, qui vont de l’apéro au dessert, et du brunch à l’heure du thé. Une foule d’anecdotes et d’astuces complètent ce livre dense qui est tout, sauf ordinaire. Incontournable ! Un week-end chez Lesley. Mes idées gourmandes à partager, Lesley Chesterman, Éditions Cardinal, 352 pages.

Les trois soeurs… asiatiques

Original ! C’est le moins que l’on puisse dire au sujet de Légumes asiatiques, un superbe livre à la fois documentaire, pratique et gourmand. Signé par trois soeurs d’origine cantonaise — une agricultrice, une nutritionniste et une musicienne —, on y découvre l’histoire, la culture et la manière d’apprêter 15 légumes asiatiques connus, comme le bok choy, ou méconnus, comme l’épinard de malabar ou la moutarde feuille. Une quarantaine de recettes de chefs complètent cet ouvrage qui prouve que la souveraineté alimentaire du Québec, de même que notre gourmandise, peut s’ouvrir à de nouveaux horizons. Légumes asiatiques. Jardiner, cuisiner, raconter, Les soeurs Wang, Éditions Parfum d’encre, 352 pages.

Café culinaire

Connu partout sur le globe, le café bénéficie au Québec d’un engouement sans précédent depuis quelques années. Les amateurs de cette boisson, tout comme ceux qui aiment les recettes de cuisine au café, seront donc intéressés par Café, un nouveau livre cosigné par Kareen Grondin, conceptrice de recettes pour Ricardo pendant 15 ans, et le spécialiste en café Didier Reolon. Structurées selon trois types de torréfaction du café, 70 recettes salées ou sucrées comprenant du café ou idéales à servir avec du café se présentent dans un ouvrage richement illustré. Une belle idée cadeau pour les Fêtes, pourquoi pas ? Café. Le connaître, le cuisiner, l’apprécier, Kareen Grondin et Didier Reolon, Les éditions La Presse, 208 pages.



