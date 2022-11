Recette de tire Sainte-Catherine traditionnelle

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Cette recette est tirée de La cuisine raisonnée. Édition 100e anniversaire, qui a été publié par les éditions Fides en 2018 et dont les recettes sont basées sur l’édition de La cuisine raisonnée de 1967. Cet ouvrage de cuisine désormais plus que centenaire était à l’époque publié par les soeurs de la congrégation de Notre-Dame, une communauté religieuse fondée par Marguerite Bourgeoys au XVIIe siècle.

Ingrédients

1 tasse de sucre blanc

1 tasse de cassonade

1 tasse de mélasse

½ tasse de sirop de maïs

½ tasse d’eau

1 c. à soupe de vinaigre

1 c. à soupe de beurre

1 c. à thé de bicarbonate de soude

Préparation

Mettre dans une casserole à fond épais et à parois beurrées le sucre, la cassonade, la mélasse, le sirop de maïs, l’eau, le vinaigre et le beurre. Cuire jusqu’à 256 °F ou l’obtention d’une boule dure dans l’eau froide. Retirer du feu. Ajouter le bicarbonate de soude bien tamisé et mélanger. Verser dans une lèchefrite beurrée et procéder comme pour la tire à la mélasse.

