Une effervescence nuancée

Produire des livres coûte plus cher que jamais, et les maisons d’édition cherchent le point d’équilibre entre nouveauté etrentabilité. Le résultat est plus que frappant : on prend de moins en moins de risques, et les têtes d’affiche volent la vedette.

Antoine Ross Trempe a rarement vu une saison aussi occupée du côté des livres de cuisine. Di Stasio, Ricardo, Loignon, O’Gleman, Chesterman : ils y sont tous. Les lecteurs sortent gagnants de cette conjoncture que personne n’avait prédite, assure le directeur général des Éditions Cardinal. « Il y a une vraie belle effervescence, et pas seulement dans le domaine de la cuisine. Des gens cassent les moules, prennent des risques. Ce que je vois me rassure. […] Se lancer dans le vide est inhérent au métier d’éditeur. »

Prendre des risques. Voilà bien une chose sensible dans le domaine du livre culinaire.

Éprouvées par les ruptures dans les chaînes d’approvisionnement de plusieurs matériaux — le papier est vendu jusqu’à deux fois plus cher qu’avant la pandémie —, les maisons d’édition doivent aussi absorber les coûts « exorbitants » de l’impression en couleur. Chacune y va donc de sa stratégie. Certaines ont décidé d’en faire moins ; d’autres, de miser sur leurs têtes d’affiche ; d’autres encore, de revoir la conception de leurs livres, en misant par exemple sur des couvertures souples, moins dispendieuses.

Dans tous les cas, les budgets limités et les marges de profit très serrées donnent le ton : la prudence est de mise, malgré la volonté de tous de mettre en valeur des coups de coeur et de créer de beaux livres.

Pareille situation inquiète Caroline Fortin, propriétaire des éditions Québec Amérique. Car elle force les éditeurs à remettre en question (ou à mettre en pause) certaines idées. « Et c’est ça qui est dommage. Comme éditeur indépendant, on essaie de se démarquer avec des projets intéressants, de dénicher des surprises. Mais actuellement, on ne peut pas se permettre de payer pour 3000 impressions — c’est le minimum pour être rentable — sans garantie », explique Mme Fortin. « Et ce qui fonctionne en ce moment, c’est la vedette qui fait vendre le livre de recettes. Je ne dis pas ce que c’est mauvais, mais c’est particulier à notre marché : on ne voit pas ça en France. »

Elle a elle-même lancé il y a un mois Gourmande !, un ouvrage sur la cuisine familiale de l’actrice et animatrice Marina Orsini. « Le livre est venu d’une amitié que j’ai avec elle depuis très longtemps. On avait parlé de faire ce projet ensemble, et ça s’est développé en livre de recettes axé sur ses souvenirs. Ça a nécessité un bon investissement, parce qu’on voulait faire quelque chose de très beau. Est-ce un créneau vers lequel on va aller ? Non. »

Si le succès n’est jamais assuré, la rentabilité l’est encore moins, indique son collègue M. Ross Trempe. « Il faut réunir beaucoup de critères pour avoir un succès : bien choisir avec qui on travaille, se renouveler et arriver avec de nouvelles idées. Chaque projet est un pari. On ne sait pas si les lecteurs et les médias vont aimer ça, ou si ça sera un feu de paille. »

Il en sait quelque chose. Sa maison d’édition publie des valeurs sûres comme Marilou, mais elle a aussi donné une chance à Christina Potvin et Quy Tâm Vo, des vedettes de YouTube méconnues du grand public. Et cet investissement s’est révélé gagnant : leur livre Hop dans le wok ! est en tête de palmarès depuis sa parution le 25 octobre dernier. Il s’est écoulé à environ 10 000 exemplaires, donnant ainsi un deuxième coup de manivelle pour une réimpression d’ici Noël.

Les défis de l’édition

Sophie Banford, directrice générale de KO Média et KO Éditions, fait partie de celles qui ont dû dire non à des projets qui la faisaient « tripper ». « On produit une dizaine de livres par année, on doit donc équilibrer notre portefeuille, diversifier le catalogue. On est en réflexion pour engager une autre éditrice pour produire plus, mais en même temps, le marché est cher… »

Dans le domaine, tous les coûts en amont sont supportés par l’éditeur, puisque les aides financières ne sont attribuées qu’une fois le livre imprimé — contrairement à la production d’un film, par exemple. Et « un livre de cuisine, c’est de la bouffe ! » ajoute Mme Banford. « Il faut tester les recettes, les refaire pour les photos. L’augmentation du coût des aliments s’ajoute à l’équation. » Elle précise qu’un livre vendu à 3000 exemplaires est étiqueté comme un succès de vente au Québec. « Atteindre ce nombre, ce n’est pas chose facile ! Chez KO Éditions, selon nos études, la rentabilité peut signifier 9000 livres vendus. »

Alors que quelque 10 000 livres sortent chaque année dans la province, tous genres confondus, l’engouement pour les ouvrages de cuisine reste fort. Selon Gaspard, qui dresse le bilan des ventes chez les libraires indépendants et certaines grosses pointures comme Costco, plus de 200 000 livres de la catégorie Cuisine et gastronomie ont été vendus en 2022. Le plus populaire ? Cuisiner à l’air fryer, des éditions Pratico-Pratique, avec 15 545 exemplaires. À titre comparatif, le deuxième sujet le plus populaire cette année est la croissance personnelle, avec quelque 71 000 ventes totales.

Caroline Fortin, de Québec Amérique, ne voit pas comment le domaine québécois de l’édition peut prospérer dans ce contexte « extrêmement difficile » sans bientôt augmenter ses prix de vente. « Le niveau psychologique du 39,95 $ pour un livre couleur, il faut qu’il soit cassé. » À l’instar de ses collègues éditeurs, Antoine Ross Trempe, de chez Cardinal, estime que l’important est le maintien d’une offre locale. « Il y a tout un écosystème qui gagne sa vie grâce à cette production de livres québécois. Ça fait travailler des photographes, des concepteurs, des chefs. Et tout ça joue sur l’économie d’ici. »