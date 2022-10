Salade tiède à la courge spaghetti, à la dinde et à la grenade

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Une très belle façon de cuisiner ses restants de dinde de l’Action de grâce !

Portions : 4 à 6

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

Préparation

1 courge spaghetti moyenne1 c. à soupe (15 ml) d'huile d'olive1 gousse d'ail, coupée en deuxSel et poivre, au goût2 tasses (500 ml) de quinoa cuit, tiédi2 tasses (500 ml) de dinde cuite effilochée1 ½ tasse (375 ml) de choux de Bruxelles émincés finement1 ½ tasse (375 ml) de persil frais haché grossièrement1 ½ tasse (375 ml) de céleri émincé1 pomme rouge non pelée, en cubes¼ tasse (60 ml) d'échalote française émincée finementGraines d'une grenade1 boîte de 250 ml de crème de soya Belsoy¼ tasse (60 ml) de jus de citron1 tasse (250 ml) de persil frais haché½ tasse (125 ml) de menthe fraîche hachée1 gousse d'ail, hachée1 c. à thé (5 ml) de selPoivre, au goût1. Préchauffer le four à 350 °F et placer la grille au centre. Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin.2. Couper la courge en deux dans le sens de la longueur et retirer les graines. Frotter l'intérieur des cavités avec l'ail. Huiler légèrement, saler et poivrer généreusement. Déposer la courge sur la plaque, la partie coupée vers le bas, et cuire au four environ 45 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Effilocher la chair de la courge à l'aide d'une fourchette. Réserver.1.Dans un grand saladier, mélanger tous les ingrédients de la salade. Réserver.1. À l'aide d'un pied mélangeur, mixer tous les ingrédients de la vinaigrette jusqu'à l'obtention d'une texture lisse.2. Servir avec la salade et la courge spaghetti.Note : si vous n'avez pas de restants de dinde, cette recette se prépare aussi très bien avec du poulet.