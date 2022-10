Recette de kombucha 100 % local

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Lorsque vient l’envie de consommer un remontant local, le kombucha, une boisson fermentée préparée grâce à une culture de bactéries et de levures que l’on plonge dans une solution sucrée à base de thé, est une option vers laquelle se tourner. Et pour un kombucha local, on remplace le sucre de canne par du miel ou du sirop d’érable, et le thé par une plante riche en tanins qui favoriseront le développement des levures et des bactéries. Les feuilles de framboisier et d’argousier, qui poussent en abondance au Québec, donnent de très bons résultats.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, faire son kombucha n’est pas sorcier. Pour en produire, il suffit d’ajouter une mère de kombucha (une pellicule de cellulose ressemblant à une petite méduse, remplie de milliards de bactéries et de levures vivant en symbiose) à un thé sucré et de patienter environ 10 jours, pour ensuite l’aromatiser. Après quelques jours de fermentation, on obtiendra une boisson pétillante, acidulée, légèrement sucrée et très faiblement alcoolisée (environ 1 % d’alcool).

Kombucha au sapin baumier 100 % québécois

Vous aurez besoin de...

• Un bocal en verre à large ouverture d’une contenance de 16 tasses (4 litres)

• Une serviette de table fixée par un élastique pour couvrir l’embouchure

• Des bouteilles conçues pour supporter la pression

Ingrédients

• 1 mère de kombucha et sa culture liquide (environ 2 tasses ou 500 ml)

*Assurez-vous d’avoir une mère de kombucha bien vivante. Demandez-en une à quelqu’un qui en brasse à la maison (elle se multiplie à chaque recette), ou achetez-en une sur le site Web de Révolution Fermentation, dans une épicerie biologique ou dans un magasin de vrac.

• 2 tasses (25 g) de feuilles de framboisier séchées, bien tassées

• 1 tasse (270 g) de sirop d’érable

• ½ tasse (8 g à sec) de pousses de sapin baumier

• 12 tasses (3 litres) d’eau (2 tasses ou 500 ml pour infuser le thé, et 10 tasses ou 2,5 litres pour le mélange)

(Attention : si votre eau du robinet est de mauvaise qualité ou trop chlorée, il est recommandé de la filtrer ou de la faire bouillir. C’est le principal ingrédient, donc son goût a une grande importance !)

Méthode

1. Placez les feuilles de framboisier dans une casserole et arrosez-les de 2 tasses (500 ml) d’eau bouillante.

2. Laissez infuser 30 minutes, puis filtrez l’infusion et versez-la dans le bocal.

3. Ajoutez le sirop d’érable et remuez jusqu’à dissolution.

4. Ajoutez 10 tasses (2,5 litres) d’eau froide.

5. Ajoutez la mère de kombucha et sa culture liquide.

6. Couvrez l’ouverture avec le tissu et l’élastique.

7. Laissez fermenter de 10 à 15 jours à température ambiante. Commencez à goûter à partir du 5e jour. Dès que le kombucha est à votre goût, mettez-en 2 tasses (500 ml) de côté au réfrigérateur et plongez-y la mère, pour la conserver, en attendant de produire votre recette suivante. Notez qu’à cette étape, la boisson ne sera pas pétillante.

8. Ajoutez les pousses de sapin baumier dans le bocal, couvrez et laissez infuser 24 heures au réfrigérateur.

9. Filtrez et embouteillez. Fermez le bouchon des bouteilles.

10. Laissez les bouteilles à température ambiante environ 3 ou 4 jours ; testez la pression chaque jour en entrouvrant les bouteilles. Mettez le kombucha au frais dès que c’est pétillant (attention à la pression !).

Votre kombucha 100 % local est maintenant prêt à être dégusté ! Il est recommandé de le consommer dans les trois semaines qui suivent, mais il sera quand même très bon après six mois.

Vous pouvez trouver dans la boutique en ligne de cariboumag.com un coffret offert par Révolution Fermentation pour faire un kombucha 100 % local.

Ce texte a été initialement publié dans le hors-série « Vers l’autonomie alimentaire » de

Caribou.



