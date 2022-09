Miniburgers à la sauce piquante

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Une recette tirée du livre Snunch! 100 combos rapidos pour le boulot, sur le go et en solo, d'Hubert Cormier.



Calories : 324

Protéines : 15 %

Lipides : 29,8 %

Glucides : 55,2 %



Miniburgers

4 minipains naan (35 g)

⅓ de saucisse merguez, cuite, coupée en deux (25 g)

1 feuille de laitue Boston, coupée en deux (8 g)



Sauce

Crème sure légère (10 ml)

½ c. à thé de moutarde jaune (2,5 ml)

½ c. à thé de sambal oelek (2,5 ml)



Mélanger les ingrédients. Tartiner les pains naan de sauce. À l’aide d’un cure-dent, faire tenir le morceau de saucisse et la feuille de laitue entre 2 pains, de manière à obtenir 2 miniburgers.



Les à-côtés

3 minipoivrons (85 g)

5 haricots verts, coupés en trois (60 g)

Graines de tournesol rôties non salées (30 ml, 6 g, 2 c. à soupe)

6 croustilles de riz brun crème sure et oignon (10 g)

4 tomates cerises (34 g)



Petite douceur

2 carrés de chocolat noir (20 g)



Eau pétillante à la framboise

5 framboises (10 g)

Eau pétillante (250 ml, 1 tasse)



Écraser les framboises à la fourchette et les mélanger à l’eau.



Le conseil d’Hubert

Le sambal oelek ajoute une remarquable note épicée à cette recette. Nous n’avons toutefois pas tous la même tolérance aux aliments épicés, mais on dit que si on en mange fréquemment, on pourrait développer une certaine forme de désensibilisation.



