Recette de casserole de poulet à l’espagnole

Une casserole qui regroupe toutes les saveurs de l’Espagne grâce à des ingrédients comme le chorizo, le paprika, le safran, les tomates et les olives. À essayer avec un bout de pain que l’on trempe dans la sauce parfumée.

Portions : 4 à 6

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 40 minutes

Ingrédients

1 c. à soupe (15 ml) + 2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

¼ tasse (60 ml) de chorizo en très petits dés

12 hauts de cuisses de poulet

1 c. à thé (5 ml) + ½ c. à thé (2,5 ml) de paprika

¼ c. à thé (1,25 ml) de paprika fumé

1 ou 2 poivrons rouges en grosses tranches

1 oignon espagnol en quartiers

2 gousses d’ail hachées

2 pincées de safran (facultatif)

2 c. à thé (10 ml) de thym séché

¼ c. à thé (1,25 ml) de flocons de piment fort

2 feuilles de laurier

2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre de xérès

1 boîte de 398 ml de tomates en dés

¼ tasse (60 ml) d’eau

⅓ tasse (80 ml) d’olives vertes dans l’huile

1 tasse (250 ml) de tomates cerises coupées en deux

Sel, poivre, au goût

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F et placer la grille au centre.

2. Dans un grand faitout ou une grande poêle allant au four, chauffer 1 c. à soupe (15 ml) d’huile à feu moyen-élevé. Faire dorer le chorizo jusqu’à ce qu’il soit bien croustillant mais pas brûlé. Réserver dans une assiette.

3. Déposer les hauts de cuisse de poulet dans une assiette et les assaisonner de paprika et de sel des deux côtés.

4. Dans la même poêle, ajouter le reste de l’huile et dorer les hauts de cuisses en deux fois, environ deux minutes par côté. Réserver dans une assiette.

5. Ajouter les poivrons, les oignons et faire revenir dans la poêle six minutes à feu moyen en brassant souvent.

6. Ajouter l’ail, le safran si désiré, le paprika, le paprika fumé, le thym, les feuilles de laurier et du sel. Cuire une minute, en brassant.

7. Déglacer avec le vinaigre de Xérès et cuire encore une minute. Ajouter les tomates en dés, l’eau et les olives et remettre les hauts de cuisses de poulet dans le faitout.

8. Cuire au four 25 minutes.

9. Ajouter les tomates cerises et poursuivre la cuisson encore cinq minutes. Garnir de chorizo grillé.