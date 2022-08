Wraps au poulet, pomme et basilic

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Ces wraps au poulet sont cuisinés avec des crêpes et sont remplis de bonnes choses. Leurs couleurs et leurs saveurs sont appétissantes.

Portions | 4

Temps de préparation | 25 minutes

Temps de cuisson | 15 minutes

INGRÉDIENTS

Crêpes épinards et basilic

1 1/2 tasse (375 ml) de farine sans gluten

ou de farine régulière

1 3/4 tasse (430 ml) de lait d’amandes

ou de soya, non sucré

2 tasses (500 ml) de bébés épinards

1 tasse (250 ml) de basilic frais

2 oeufs

1 c. à thé (5 ml) de sel

Huile végétale pour cuire les crêpes

Salade de poulet et pomme

3 tasses (750 ml) de poulet cuit, coupé en cubes

1 tasse (250 ml) de céleri, en dés

1 pomme verte, en dés

2 oignons verts, ciselés

1 piment jalapeño, épépiné et haché

1 tasse (250 ml) de basilic frais, ciselé

1/3 tasse (80 ml) de mayonnaise

1 c. à soupe (15 ml) de moutarde à l’ancienne

1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre de cidre de pomme

Sel et poivre, au goût

2 concombres libanais, en juliennes

1 tasse (250 ml) de roquette

PRÉPARATION

Crêpes épinards et basilic

Mettre tous les ingrédients dans le bol du mélangeur et malaxer jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Chauffer une petite quantité d’huile végétale dans une grande poêle antiadhésive à feu moyen-élevé. Verser une louche de pâte, puis faire pivoter la poêle pour l’étaler uniformément afin d’obtenir de grandes crêpes. Cuire environ 1 minute et demie par côté. Répéter l’opération pour obtenir quatre crêpes. Réserver au réfrigérateur.

Salade de poulet et pomme

Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients de la salade, sauf les concombres et la roquette. Répartir les concombres et la roquette dans le haut de la crêpe. Ajouter le mélange de salade de poulet au centre et ramener l’extrémité du bas par-dessus. Ramener les deux côtés de la crêpe vers le centre et emballer leswraps dans un papier parchemin. Vous pouvez aussi vous simplifier la tâche en déposant tout simplement les ingrédients au centre des crêpes et en roulant le tout.

Bon à savoir : Ces crêpes se congèlent bien, doublez la recette pour en avoir en extra. Je les empile avec un papier parchemin entre chacune pour éviter qu’elles ne collent ensemble.

Recette tirée du magazine K pour Katrine, volume 9