Marinades minute

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les récoltes du jardin sont plus qu’abondantes ? Suivez la tendance des pickles de légumes, ces marinades qui se préparent en un rien de temps. Presque tous les légumes se prêtent au jeu : haricots, carottes, betteraves, choux-fleurs, concombres, radis, etc.

Peu importent les légumes que vous choisissez de mariner, la préparation est la même. Dans un grand bocal bien propre, il suffit de disposer les légumes frais (entiers, en rondelles ou en quartiers, selon votre goût ou l’utilisation que vous prévoyez en faire). Dans une casserole, combinez tous les autres ingrédients (vinaigre, eau, sucre, sel et épices divers et variés). Amenez à ébullition et versez sur les légumes. Laissez le bocal refroidir avant de le mettre au frigo. Patientez deux ou trois jours et consommez sans modération !

Pickles de haricots épicés

Dans un bocal de 1 litre (4 tasses)

• 450 g de haricots verts (de 60 à 70 haricots environ)• 250 ml (1 tasse) de vinaigre blanc• 250 ml (1 tasse) d’eau

• 165 ml (2/3 tasse) de sucre

• 15 ml (1 c. à soupe) de sel

• 1 gousse d’ail

• 1 piment oiseau

• 5 ml (1 c. à thé) de grains de poivre

À utiliser pour garnir vos cocktails, comme le Bloody Mary. Pour les amateurs de marinades, ces haricots peuvent aussi bien se manger comme des croustilles.

Radis marinés, façon mignonnette

Dans un bocal de 750 ml (3 tasses)

• 350g de radis (environ 20 radis)• 1 échalote française (en tranches)• 185 ml (3/4 tasse) de vinaigre de vin rouge• 185 ml (3/4 tasse) d’eau• 125 ml (1/2 tasse) de sucre• 10 ml (2 c. à thé) de sel• 5 ml (1 c. à thé) de grains de poivre• 2 feuilles de laurier

Parfaits pour accompagner un plateau de charcuteries. Coupés en petits dés, ces radis marinés peuvent même servir de garniture pour les huîtres fraîches.

Pickles de rabioles au cumin

Dans un bocal de 1 litre (4 tasses)

• 650g de rabioles (4 rabioles)• 250 ml (1 tasse) de vinaigre de vin blanc• 250 ml (1 tasse) d’eau• 165 ml (2/3 tasse) de sucre• 15 ml (1 c. à soupe) de sel• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de grains de cumin• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de grains de poivre• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de grains de coriandre

Pour accompagner les mets d’origine moyen-orientale.

La conservation

Les marinades minute ont un net avantage : elles se cuisinent en deux temps trois mouvements ! Les légumes marinés gardent tout leur croquant et toute leur fraîcheur. Comme il n’y a aucune cuisson ni stérilisation, ces pickles se conservent au réfrigérateur environ deux semaines.