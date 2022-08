Maïs grillés à la mexicaine (style elotes)

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

On peut vraiment dire que ces maïs grillés sont bons à s’en lécher les doigts. Une recette sans gluten, sans produits laitiers, sans noix et végétarienne. Gargantuesque, coulant, satisfaisant !

Rendement : 8 épis

Préparation : 15 minutes

Ingrédients

Crème sure sans produits laitiers

• 250ml (1 tasse) de crème sure sans produits laitiers ou de crème de soya de type Belsoy• 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre blanc• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel• 125 ml (1/2 tasse) de mayonnaise

Maïs grillés

• 8 épis de maïs frais, épluchés

• 100 g de féta végétalienne

• 125 ml (1/2 tasse) de coriandre fraîche hachée grossièrement

• 15 ml (1 c. à soupe) de poudre de chili

• 2 limes en quartiers pour servir

Préparation

Crème sure sans produits laitiers

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la crème sure. Réserver.

Maïs grillés

1. Préchauffer le barbecue à puissance élevée et huiler la grille.

2. Déposer les épis directement sur la grille du barbecue. Baisser la puissance du barbecue à moyenne et cuire les épis, le couvercle fermé, de 12 à 14 minutes, en les retournant toutes les 2 minutes.

3. Une fois cuits, laisser refroidir les épis de 5 à 10 minutes.

4. Badigeonner les épis de crème sure et les parsemer de la féta végétalienne et de la coriandre fraîche. Saupoudrer de poudre de chili et arroser de jus de lime frais.