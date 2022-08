Coupes glacées aux mûres et au basilic

Avec ce dessert glacé contenant des mûres fraîches et des cornets émiettés caramélisés, quand même, on célèbre l’été en grand ! Surtout, n’oubliez pas le basilic frais en garniture, il ajoute vraiment un petit plus ! Une recette sans gluten, sans produits laitiers, sans noix, sans oeufs et végétalienne.



Rendement | 4 à 6 portions

Temps de préparation | 25 minutes

Cuisson | 15 minutes

Ingrédients

Croustillant de cornets à l’érable



1 tasse (250 ml) de cornets sucrés sans gluten émiettés (6 cornets)

½ tasse (125 ml) de sirop d’érable

¼ c. à thé (1,25 ml) de fleur de sel



Sauce aux mûres

2 c. à thé (10 ml) de fécule de maïs

2 c. à soupe (30 ml) de jus de citron

2 tasses (500 ml) de mûres fraîches

⅓ tasse (80 ml) de sirop d’érable

¼ de tasse (60 ml) de basilic frais haché et quelques feuilles pour garnir

2 contenants de 500 ml de crème glacée végétale de coco

Préparation

Croustillant de cornets à l’érable



1. Préchauffer à 350 °F (175 °C) et placer la grille au centre. Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin.

2. Dans un bol, mélanger les cornets sucrés émiettés, le sirop d’érable et la fleur de sel.

3. Étendre le mélange sur la plaque à biscuits à l’aide d’une spatule. Cuire au four 15 minutes en retournant la plaque à mi-cuisson. Laisser refroidir complètement avant de broyer grossièrement. Réserver.



Sauce aux mûres

1. Dans un petit bol, délayer la fécule de maïs dans le jus de citron. Réserver.

2. Dans une petite casserole, à feu moyen-élevé, chauffer les mûres et le sirop d’érable, et laisser mijoter 8 minutes en remuant souvent. Ajouter le mélange de fécule de maïs, porter à ébullition et brasser délicatement 1 minute. Retirer aussitôt la casserole du feu et laisser tiédir la sauce. Ajouter le basilic frais. Mélanger délicatement.



Assemblage

1. Déposer une boule de crème glacée végétale dans chaque coupe. Ajouter de la sauce aux mûres et parsemer de croustillant broyé.

2. Déposer une deuxième boule de crème glacée. Garnir du reste de la sauce aux mûres, du reste du croustillant broyé et de basilic.