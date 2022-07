Recette d'œufs festifs

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Quatre variantes pour parfumer les œufs de différentes façons, afin de créer des plateaux généreux, festifs et colorés !

Rendement | 32 bouchées de demi-œufs

Ingrédients

16 œufs

1 tasse (250 ml) de mayonnaise

Sel dans l’eau de cuisson

Pousses au choix

Variante miso

½ c. à thé (2,5 ml) de miso local

Une pincée de graines de caméline torréfiées pour la déco (facultatif)

Variante cornichons

2 c. à soupe (30 ml) de cornichons coupés en brunoises + un peu pour la déco

Variante poivrons marinés

1 c. à soupe (15 ml) de poivrons marinés locaux réduits en purée + lanières pour la déco

Piment gorria moulu ou sauce piquante au goût

Variante ail noir

2 gousses d’ail noir écrasées

Une pincée de sumac pour la déco (facultatif)

Préparation

1. Dans une grande casserole, placer les œufs au fond, puis ajouter de l’eau jusqu’à 1 pouce au-dessus de la hauteur des œufs. Ajouter le sel, couvrir et porter à ébullition.

2. Lorsque l’eau bout, réduire le feu à minimum et poursuivre la cuisson 10 minutes.

3. Vider l’eau de la casserole en laissant les œufs dedans, et remplir d’eau froide pour les tempérer.

4. Lorsqu’ils sont manipulables, enlever la coquille et les couper en deux sur la longueur.

5. Vider les jaunes dans un bol et les écraser avec une fourchette.

6. Ajouter la mayonnaise et mélanger.

7. Séparer le mélange dans 4 petits bols et ajouter les ingrédients des variantes. Remettre le mélange dans les cavités des blancs d’œuf avec une petite cuillère ou une poche à pâtisserie. Décorer et servir.

Notes : Vous pouvez facilement faire une demi-recette pour les petits rassemblements, ou la doubler pour les plus gros partys ! Si une des variantes vous inspire moins, il est possible de garder un quart du mélange « nature », ou encore d’inventer des variantes au gré de sa fantaisie (carvi sauvage, chips de bacon émiettées, morceau de poisson fumé, etc.).