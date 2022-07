Recette de houmous de betteraves et basilic

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Facile, pratique et frais ! Un must pour tous les pique-niques et apéritifs de l’été. L’huile de sésame et les noix de Grenoble ajoutent un « je ne sais quoi » de vraiment délicieux !

Préparation | 15 minutes

Rendement | 2 tasses

Ingrédients

Houmous

• 1 boîte de 398 ml de petits haricots blancs, rincés et égouttés

• 2 betteraves moyennes cuites, en cubes

• ½ tasse (125 ml) de noix de Grenoble

• 1 c. à thé (5 ml) d’huile de sésame grillé

• 1 gousse d’ail

• Jus de 1 citron

• ½ c. à thé (2,25 ml) de coriandre moulue

• ½ tasse (125 ml) de basilic frais

• ¾ c. à thé (3,5 ml) de sel

• Poivre

Garniture

• Filet d’huile d’olive

• Noix de Grenoble grillées, hachées

• Basilic frais haché

Préparation

1. Déposer tous les ingrédients du houmous dans un mélangeur. Réduire jusqu’à l’obtention d’une purée lisse. Racler les parois du mélangeur au besoin. Ajouter un peu d’huile d’olive ou de bouillon de légumes au besoin.

2. Garnir avec un filet d’huile d’olive, de noix de Grenoble grillées et du basilic frais.

Bon à savoir

Pour cuire rapidement les betteraves, les déposer dans un bol en verre allant au micro-ondes avec un peu d’eau. Couvrir le bol d’une assiette et cuire de 6 à 8 minutes, selon la grosseur des betteraves. Piquer pour vérifier la cuisson.