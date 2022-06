Recette de «grilled-cheese» aux pommes, cheddar Perron et oignons caramélisés

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Créateur de recettes, styliste culinaire et photographe, Samuel Joubert est fondateur du blogue Le Coup de grâce et auteur de deux livres de recettes du même nom. Amateur de bonne chère et passionné, il nous offre aujourd’hui sa recette de grilled-cheese gourmande. Comme il s’amuse à le dire : « Si j’étais vous, je détacherais ma ceinture tout de suite… »

Portions | 3

Temps de préparation | 20 minutes

Temps de cuisson | 25 minutes

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 oignon rouge, coupé en deux puis finement tranché

1 c. à soupe de sirop d’érable

2 c. à soupe de rhum brun

6 tranches épaisses (1,5 cm) d’un pain campagnard de luxe

170 g de fromage cheddar Perron moyen, tranché mince

2 pommes Lobo, coupées en tranches minces

Moutarde à l’ancienne

¼ tasse de beurre

PRÉPARATION

Faire chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle à feu moyen-bas, puis ajouter les oignons. Saler, poivrer et cuire les oignons pendant 10 à 12 minutes pour les faire caraméliser. Les oignons ne doivent pas dorer, baisser le feu si c’est le cas. Ajouter de l’huile au besoin.

Ajouter le sirop d’érable et le rhum, puis mélanger. Flamber et laisser les flammes s’éteindre. Poursuivre la cuisson pendant 2 minutes pour réduire à sec. Verser dans un bol et réserver.

Sur trois tranches de pain, étendre une mince couche de moutarde à l’ancienne puis déposer la moitié des tranches de fromage. Répartir les tranches de pommes, les oignons caramélisés et ajouter le reste du fromage. Terminer avec les tranches de pain restantes et appuyer pour compacter.

Essuyer la poêle, ajouter 2 c. à soupe de beurre et faire fondre à feu doux. Étendre le beurre dans la poêle et y déposer délicatement les sandwichs. Déposer une grande poêle en fonte lourde dessus pour les écraser. Cuire pendant environ 4-5 minutes, jusqu’à ce que le pain soit bien doré. Le but est de faire fondre le fromage sans griller le pain trop rapidement. Baisser le feu si nécessaire.

Retourner délicatement avec une spatule, ajouter le reste du beurre dans la poêle et tourner doucement pour enrober le pain. Remettre la poêle lourde dessus et poursuivre la cuisson pendant 4-5 minutes, ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu et le pain doré. Couper en deux et servir avec une petite salade fraîche !