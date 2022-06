Recette de porc et rapinis sur la plaque façon porchetta

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La recette est tirée du livre Méditerranéenne. Recettes et inspirations ensoleillées. (Vanessa Perrone, Les Éditions Cardinal, 40 $)

« Mon père prépare sa porchetta une fois par année et, lors de cette grande occasion, la famille au complet se réunit. Cette recette s’inspire des saveurs de cette tradition culinaire, mais en version simplifiée. Le lendemain, tranchez finement les restes de porc et ajoutez-les dans une ciabatta avec de la salsa verde pour obtenir un délicieux sandwich. » — Vanessa Perrone

Portions | 6

Temps de préparation | 20 minutes

Temps de cuisson | 30 minutes

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe (15 ml) de graines de fenouil

3 gousses d’ail, hachées grossièrement

2 c. à soupe (30 ml) de romarin (1 branche)

4 feuilles de sauge, déchiquetées

½ tasse (125 ml) de persil haché grossièrement

½ c. à thé (2,5 ml) de chili broyé

½ c. à thé (2,5 ml) de poivre du moulin

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive vierge extra

2 filets de porc (de 1 lb/450 g chacun)

Sel et poivre

10 tranches de prosciutto

1 bouquet de rapinis, lavés et parés

PRÉPARATION

Placer la grille au centre du four et préchauffer celui-ci à 400 °F (200 °C) (à convection, de préférence).

Dans une petite poêle, à feu moyen, griller les graines de fenouil pendant 2 minutes. Dans un mortier (ou un robot culinaire), placer les graines de fenouil grillées, l’ail, le romarin, la sauge, le persil, le chili, le poivre et l’huile d’olive. Moudre afin d’obtenir une pâte. Réserver.

Trancher les filets de porc sur la longueur sans les couper au complet, de façon à ce qu’ils s’ouvrent comme des livres. Ouvrir la viande et la marteler afin qu’elle soit d’épaisseur uniforme, soit environ 1 cm. Saler et poivrer l’intérieur, puis badigeonner du mélange d’herbes. Enrouler fermement les filets dans le sens de la longueur, puis les envelopper de 5 tranches de prosciutto chacun. Déposer les filets au centre d’une grande plaque de cuisson tapissée de papier parchemin.

Dans une casserole, porter de l’eau salée à ébullition. Blanchir les rapinis 1 minute et les égoutter. Déposer sur la plaque autour du porc et arroser d’un filet d’huile d’olive, puis saler et poivrer au goût. Cuire au four 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un thermomètre placé à l’intérieur de la viande atteigne 160 °F (71 °C). Envelopper le porc d’une feuille d’aluminium et laisser reposer 5 minutes avant de le trancher.