Recette de burrata aux pois chiches croustillants et poivrons fondants

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La recette est tirée du livre Festif ! 75 recettes colorées pour goûter l’été à l’année (Martin Juneau, Les Éditions de L’Homme, 40 $)

Portions | 4 à 6

Temps de préparation | 30 minutes

Temps de trempage | 12 heures

Temps de cuisson | 50 minutes

INGRÉDIENTS

100 g (½ tasse) de pois chiches secs

125 ml (½ tasse) d’huile d’olive

3 poivrons rouges

2 tranches de citron confit (au sel) en pot

4 branches de thym effeuillées

2 burratas

10 g (2 c. à café) de graines de sésame noir

Fleur de sel au goût

Piment en poudre au goût

PRÉPARATION

Mettre les pois chiches dans un grand bol et le remplir d’eau presque à ras bord. Laisser tremper une nuit au réfrigérateur (12 heures) afin que les pois chiches soient complètement hydratés. (Ils doubleront de volume en se gorgeant d’eau, donc il faut s’assurer que le bol est assez grand.)

Égoutter les pois chiches et jeter l’eau de trempage. Les mettre dans une casserole et couvrir d’eau froide. Porter à ébullition, baisser le feu et écumer. Saler l’eau légèrement et cuire à feu doux pendant environ 30 minutes. Égoutter les pois chiches en réservant l’eau de cuisson et les étaler sur une plaque recouverte de papier absorbant pour bien les assécher.

À feu élevé, chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle allant au four. Ajouter les pois chiches séchés. Faire dorer les pois chiches pendant une quinzaine de minutes, en les remuant de temps à autre. Lorsqu’ils sont bien dorés et croustillants, les déposer sur un nouveau papier absorbant et réserver. Réserver la poêle et l’huile.

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

Peler les poivrons à l’aide d’un économe et les couper en lanières d’environ 5 mm (¼ po) de largeur. Tailler les citrons confits en petits cubes.

Déposer les lanières de poivrons dans la poêle d’huile d’olive réservée, ajouter une louche d’eau de cuisson des pois chiches, le thym et les citrons confits. Porter à ébullition, puis enfourner et cuire environ 15 minutes.

Lorsque les poivrons sont fondants, remettre la poêle sur le rond à feu vif, ajouter les pois chiches et laisser évaporer l’eau de cuisson. Assaisonner et réserver.

Pour le service, déposer la compote de poivrons-pois chiches dans l’assiette. Placer la burrata sur le dessus et garnir de graines de sésame noir, de fleur de sel et de piment en poudre au goût.