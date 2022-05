Recette de pieuvre laquée au sirop de bouleau et sriracha

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La recette est proposée par Gourmet Sauvage.

Portions | 2

Temps de préparation | 30 minutes

Temps de cuisson | 2 h 10

INGRÉDIENTS

Pour la pieuvre

1 petite pieuvre

2 branches de thym

2 feuilles de laurier

2 citrons coupés en deux

¾ tasse (200 ml) de vin blanc

4 litres d’eau salée comme la mer

Sel

Pour la laque au sirop de bouleau

½ tasse (125 ml) de sirop de bouleau

1 c. à thé (5 ml) de gingembre râpé

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

Sel (au goût)

1 c. à thé (5 ml) de paprika fumé

1 c. à thé (5 ml) de sriracha

1 c. à thé (5 ml) d’huile de sésame

PRÉPARATION

Pour la pieuvre

Nettoyer et rincer la pieuvre. La déposer dans une grande casserole avec tous les autres ingrédients et porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter doucement pendant environ deux heures, jusqu’à ce que la pieuvre soit tendre. La retirer du court-bouillon, couper les tentacules du corps et les faire griller sur le barbecue à feu élevé une ou deux minutes.

Pour la laque au sirop de bouleau

Dans une poêle, faire chauffer tous les ingrédients pour la laque jusqu’à ce que le mélange devienne épais. Ajouter les tentacules de pieuvre et bien les enrober. Servir avec des asperges et des champignons grillés sur une purée de patates douces.