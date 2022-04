Recette de poulet au lait de coco

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La recette est proposée par Cédric Fong, chef exécutif au restaurant Satay Brothers

Portions | 2

Temps de préparation | 35 minutes

INGRÉDIENTS

3 cuisses de poulet entières

3 c. à soupe de ABC Kecap Manis (sauce soya sucrée)

3 c. à soupe de sauce soya légère

2 c. à soupe de fécule de tapioca (peut être remplacée par de la fécule de maïs)

2 c. à soupe d’ail finement haché

1 c. à soupe de gingembre finement haché

½ c. à soupe de poudre de curcuma

½ c. à soupe de pâte de tomate

2 tasses de lait de coco

1½ tasse de fond de poulet

2 c. à soupe d’huile de canola

1 pincée de sucre

De la coriandre fraîche (au goût pour la garniture)

Sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un bol, incorporer le poulet, les deux sauces soya et la fécule de tapioca, et laisser mariner au moins 1 heure.

Faire chauffer l’huile dans une casserole sur feu moyen et faire revenir le gingembre, l’ail, la pâte de tomate et le curcuma. Quand les aromates libèrent leur parfum, ajouter le poulet, le fond de poulet, un peu de sel et de poivre.

Laisser mijoter 20 minutes à feu moyen. Une fois le poulet cuit et le jus réduit de moitié, ajouter le lait de coco et le sucre. Laisser mijoter 5 minutes à feu doux tout en évitant de faire bouillir le lait de coco.

Au moment de passer à table, le plat peut être accompagné de riz et garni de coriandre fraîche.