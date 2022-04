Recette de crique lyonnaise

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

« Ce plat de partage définit tout ce que j’aime à table. C’est un plat convivial, réconfortant, qui valorise le côté humain », raconte le chef Julien Masia, précisant que sa mère faisait traditionnellement une crique lyonnaise à Pâques pour accompagner la viande.

Portions | 4

INGRÉDIENTS

5 grosses pommes de terre Yukon Gold

2 œufs

Sel et poivre

60 g de beurre

Une botte de persil, hachée

250 g de crème sure

PRÉPARATION

Éplucher et râper les pommes de terre, puis les essorer dans un linge afin d’en faire sortir un maximum d’eau.

Dans un bol, déposer 750 g de pommes de terre râpées, ajouter 2 œufs entiers, un peu de sel et de poivre, puis mélanger.

Faire fondre le beurre dans une poêle antiadhésive. Quand le beurre est bien moussant, y déposer le mélange à crique de façon à former une galette et le saisir à feu doux durant 10 minutes.

Enfourner dans un four préchauffé à 350 °F durant 35 minutes et retourner sur une assiette avant de servir accompagné du persil et de la crème sure.