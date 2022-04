Recette de crémeuse de laitue aux oignons verts

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La recette est tirée du livre Tablées. Le plaisir de se retrouver (Jean-François Plante, Éditions de l’Homme).

Portions | 4

Temps de préparation | 20 minutes

Temps de cuisson | 20 minutes

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe de beurre

1 c. à soupe d’huile végétale

250 ml (1 tasse) d’oignons verts, émincés + 1 oignon vert, finement ciselé en biseau pour garnir

3 gousses d’ail, pelées et grossièrement hachées

250 ml (1 tasse) de pommes de terre, pelées et coupées en dés

1 c. à thé de sel de céleri

1 c. à thé de thym séché

1 c. à soupe d’herbes salées

750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes ou de volaille

750 ml (3 tasses) de feuilles de laitue romaine, émincées

125 ml (½ tasse) de crème champêtre 15 %

Poivre du moulin

PRÉPARATION

Dans une casserole moyenne, à feu moyen, faire fondre le beurre dans l’huile. Ajouter les oignons verts et l’ail et laisser suer 3 minutes. Ne pas faire colorer.

Ajouter les dés de pommes de terre, le sel de céleri, le thym et les herbes salées, et cuire 3 minutes. Mouiller avec le bouillon, porter à ébullition et laisser mijoter 15 minutes ou jusqu’à ce que les dés de pommes de terre soient bien tendres.

Retirer du feu. Incorporer la laitue et la crème, et mélanger pour bien immerger la verdure. Laisser tiédir légèrement.

Au pied-mélangeur, pulser pour obtenir un mélange onctueux.

Poivrer, servir dans des bols et garnir d’oignons verts.