Recette de côtelettes de porc bio, garniture de bette à carde et sauce crémeuse à la moutarde

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La recette est proposée par QuébecBio, la filiale communication de la Filière biologique du Québec, un organisme à but non lucratif qui travaille depuis plus de 15 ans au développement du secteur biologique québécois.

Portions | 2

Temps de préparation | 10 minutes

Temps de macération | 4 à 48 heures

INGRÉDIENTS

2 côtelettes de porc avec os

1 bouquet de bette à carde

½ tasse (125 ml) de crème

Pour la marinade

2 c. à soupe (30 ml) d’huile de canola

3 c. à soupe (45 ml) de moutarde de Dijon

2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable

1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre de cidre

2 oignons verts, émincés

1 gousse d’ail, hachée

1 c. à thé (5 ml) de paprika doux

Sel et poivre, au goût

PRÉPARATION

Combiner tous les ingrédients de la marinade. Ajouter les côtelettes et mariner au réfrigérateur de 4 à 48 heures.

Séparer les feuilles de bette à carde des tiges. Émincer les tiges et hacher les feuilles grossièrement. Réserver séparément.

Préchauffer le barbecue à 400 °F (205 °C).

Cuire les côtelettes de porc de 4 à 5 minutes de chaque côté, ou 1 à 2 minutes si elles sont minces et sans os. Réserver au chaud.

Dans une grande poêle, sur le rond latéral du barbecue, chauffer un filet d’huile et faire revenir les tiges de bette à carde de 2 à 3 minutes. Verser le reste de la marinade, porter à ébullition 1 minute, puis ajouter les feuilles de bette à carde.

Verser la crème et continuer la cuisson de 2 à 3 minutes afin que la bette à carde soit cuite et que la sauce soit crémeuse.

Servir les côtelettes accompagnées de la bette à carde crémeuse.