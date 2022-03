Recette de pouding «sticky» à l’érable

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Afin de souligner le début du temps des sucres, Érable du Québec nous invite à passer notre tablier et à user de créativité si nous voulons profiter des produits de l’érable au maximum.

Portions | 9

Temps de préparation | 30 minutes

Temps de cuisson | 40 minutes

INGRÉDIENTS

Pour la sauce à l’érable

1 tasse de sirop d’érable (de préférence ambré, pour son goût riche)

1 tasse de crème 35 %

1 tasse d’eau

¼ tasse de beurre

Pour le pouding

1 tasse d’eau

1 tasse de dattes, dénoyautées et hachées grossièrement

½ tasse de beurre non salé (et un peu plus pour beurrer le moule)

½ c. à thé de bicarbonate de soude

1¾ tasse de farine tout usage non blanchie

1½ c. à thé) de levure chimique (poudre à pâte)

1 pincée de sel

¾ tasse de sucre d’érable

2 œufs

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule de 33 cm sur 23 cm (13 po sur 9 po) ou 9 ramequins individuels. Réserver.

Pour la sauce à l’érable

Dans une casserole, combiner tous les ingrédients de la sauce, porter à ébullition et laisser bouillir 2 minutes. Réserver.

Pour le pouding

Dans une casserole, porter à ébullition l’eau les dattes, le beurre et le bicarbonate de soude. Laisser mijoter en remuant fréquemment environ 2 minutes. Retirer du feu et laisser tiédir.

Dans un bol, tamiser ensemble la farine, la levure chimique et le sel. Réserver.

Dans un autre bol, fouetter le sucre d’érable et les œufs au batteur électrique jusqu’à ce que le mélange devienne crémeux et homogène. À l’aide d’une cuillère de bois, incorporer le mélange de farine en alternant avec la purée de dattes.

Verser la pâte dans le moule beurré et napper de la sauce à l’érable.

Cuire au four environ 50 minutes pour le moule ou 35 minutes pour les ramequins, jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du pouding en ressorte propre.

Retirer du four et laisser reposer avant de déguster.