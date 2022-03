Recette de tortilla râpée au boudin

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La recette est tirée du livre Les brunchs de Marie-Fleur, de Marie-Fleur St-Pierre (Éditions de l’Homme).

Portions | Pour 4 à 6 personnes

INGRÉDIENTS

4 pommes de terre jaunes, pelées et râpées (environ 3 tasses)

1 poire Bosc, pelée et râpée

1 poire Bosc, coupée en quartiers

300 g (10 oz) de boudin portugais (dont on a retiré la membrane), coupé en rondelles

Sel et poivre du moulin

4 c. à soupe d’huile végétale

Pour la mayonnaise à la moutarde et à l’ail

4 c. à soupe de mayonnaise

2 c. à soupe de moutarde de Dijon

1 petite gousse d’ail hachée

PRÉPARATION

Mélanger tous les ingrédients de la mayonnaise dans un petit bol. Réserver.

Dans un grand bol, mélanger les pommes de terre et les poires râpées. Retirer l’excédent de liquide contenu dans le mélange en pressant celui-ci entre ses mains au-dessus d’un autre bol ou de l’évier. Saler et poivrer généreusement.

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

Dans une poêle antiadhésive (qui va au four), chauffer l’huile végétale à feu moyen-doux. Répartir le mélange pommes de terre-poires dans le fond de la poêle et faire cuire environ 5 minutes, ou jusqu’à l’obtention d’une coloration dorée bien marquée.

Retourner cette tortilla, en la faisant d’abord basculer dans une assiette ronde, puis en la faisant glisser de nouveau dans la poêle. Enfourner et cuire de 15 à 20 minutes. Vérifier la cuisson avec la pointe du couteau : les pommes de terre doivent être bien cuites et parfaitement tendres.

Pendant ce temps, faire revenir dans une poêle les rondelles de boudin à feu moyen-doux, 1 minute de chaque côté.

Retirer la tortilla du four et la déposer dans une assiette de service. La garnir avec les rondelles de boudin et les quartiers de poire. Badigeonner le tout de mayonnaise à la moutarde et à l’ail, puis servir.