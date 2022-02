Recette de carpaccio de saumon, garniture de tartare classique

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Recettes tirées du livre Tablées. Le plaisir de se retrouver (Jean-François Plante, Les Éditions de l’Homme, 37 $)

Temps de préparation | 20 minutes

INGRÉDIENTS

125 ml (½ tasse) d’huile d’olive extra-vierge

3 c. à soupe de jus de citron

1 c. à soupe de sauce Worcestershire

1 c. à café de sel fin

1 c. à soupe de moutarde de Dijon

1 c. à café de tabasco classique

1 c. à soupe de ketchup

1 c. à soupe de mayonnaise

1 gros pavé de saumon bien épais d’environ 600 g (1 ⅓ lb), sans la peau

2 c. à soupe de câpres

1 c. à soupe de ciboulette fraîche, finement ciselée pour garnir

Fleur de sel

Poivre du moulin

Quelques fines tranches d’échalote française pour garnir (facultatif)

PRÉPARATION

Dans un cul-de-poule, fouetter l’huile d’olive, le jus de citron, la sauce Worcestershire, le sel, la moutarde de Dijon et le tabasco jusqu’à l’obtention d’une belle émulsion.

Prélever 2 c. à soupe de ce mélange, déposer dans un bol et fouetter légèrement avec le ketchup et la mayonnaise. Réserver la mayonnaise parfumée et le reste de l’émulsion.

À l’aide d’un couteau bien aiguisé, tailler le pavé de saumon en diagonale en belles tranches fines et les disposer dans une grande assiette de service en les faisant se chevaucher légèrement.

Arroser de l’émulsion, puis parsemer de mayonnaise parfumée. Garnir de câpres, de ciboulette et d’échalotes françaises. Assaisonner de fleur de sel et de poivre, et servir aussitôt.