Recette de ceviche de pétoncles au gin, au jus de concombre et au citron vert

Recette tirée du livre Tablées. Le plaisir de se retrouver (Jean-François Plante, Les Éditions de l’Homme, 37 $)

Portions | 4

Temps de préparation | 10 minutes

Temps de macération | 1 heure

INGRÉDIENTS

2 petits concombres libanais

Le jus et le zeste de 2 citrons verts biologiques ou blanchis

3 c. à soupe de gin au concombre (de type Romeo’s gin)

1 c. à café de tabasco vert

1 c. à soupe de sel fin

1 c. à soupe de basilic frais finement ciselé, et quelques feuilles entières pour garnir

1 c. à soupe de menthe fraîche finement ciselée, et quelques feuilles entières pour garnir

4 gros pétoncles frais

Poivre du moulin

Huile d’olive extra-vierge

PRÉPARATION

Peler les concombres libanais à ½ cm (¼ po) d’épaisseur et tailler les pelures en brunoise. Réserver pour la garniture.

Hacher finement la chair du concombre et la déposer dans un bol avec le jus et le zeste de citron vert, le gin, le tabasco vert, le sel, le basilic et la menthe ciselés. Laisser macérer 1 heure au réfrigérateur.

Retirer et jeter le muscle des pétoncles et les éponger à l’aide d’un papier absorbant. Tailler les pétoncles en trois sur l’épaisseur. Disposer joliment dans une assiette de service creuse et réserver.

Sortir la marinade du réfrigérateur et la filtrer au-dessus d’un bol pour ne conserver que le jus parfumé.

Verser sur les pétoncles, ajouter la brunoise de pelures de concombre réservée et mélanger délicatement. Garnir de feuilles de basilic et de menthe, ajouter quelques gouttes d’huile d’olive et servir aussitôt.