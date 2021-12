Les suggestions de Josée di Stasio pour un brunch de Noël dernière minute

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Celle qui a fait entrer le panettone dans les foyers québécois il y a belle lurette est passée maître dans l’art de vivre. Aujourd’hui, Josée di Stasio, qui n’a plus besoin de présentation, propose aux lecteurs du cahier Plaisirs des idées de recettes à réaliser à la dernière minute pour garnir la table du brunch de Noël. Délices salés, fraîcheur acidulée et petites douceurs huilées sont au menu !

Photo: Dominique Skoltz

OEUFS BROUILLÉS CACIO E PEPE

Portions | 2

Temps de préparation | 15 minutes

Temps de cuisson | 17 à 20 minutes

INGRÉDIENTS

Pour les chips de pancetta (facultatif)

Tranches de pancetta ou de prosciutto, au goût

Pour les œufs

15 ml (1 c. à soupe) de beurre

4 œufs, battus

30 ml (2 c. à soupe) de fromage pecorino romano ou parmesan, râpé finement

Sel et poivre du moulin

PRÉPARATION

Pour les chips de pancetta (facultatif)

Préchauffer le four à 180°C (350°F).

Déposer les tranches de pancetta sur une plaque à pâtisserie munie d’un papier parchemin. Cuire au centre du four de 12 à 15 minutes et retourner à la mi-cuisson. Déposer sur un papier absorbant et réserver.

Pour les œufs

Dans une poêle antiadhésive, à feu moyen, chauffer le beurre et verser les œufs. Saler légèrement. À l’aide d’un fouet ou d’une spatule, remuer jusqu’à la cuisson désirée. Lorsque les œufs sont presque cuits, ajouter le fromage et poivrer généreusement.

Servir aussitôt. Garnir des chips de pancetta si désiré et accompagner de croûtons ou de pain grillé.

Photo: Dominique Skoltz

SALADE DE FRUITS, SIROP ÉPICÉ

Portions | 6

Temps de préparation | 15 minutes

Temps de cuisson | 10 minutes

INGRÉDIENTS

Pour le sirop épicé

250 ml (1 tasse) d’eau

125 ml (½ tasse) de miel ou de sucre

3 ou 4 anis étoilés

10 grains de poivre

1 gousse de vanille, coupée en deux sur la longueur ou 5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille

Zeste et jus d’un citron

Pour la salade de fruits

Mélange d’agrumes* ou d’ananas ou de melons

Grains de grenade (facultatif)

PRÉPARATION

Pour le sirop épicé

Dans une petite casserole, mélanger tous les ingrédients, sauf le jus de citron. Laisser frémir 10 minutes à feu doux.

Retirer du feu et ajouter le jus decitron. Laisser tiédir le sirop et l’ajouter aux fruits.

Pour la salade de fruits

Parer les fruits choisis et les couper en petits morceaux. Pour les agrumes, à l’aide d’un couteau bien tranchant, retirer la pelure ainsi que la membrane blanche en coupant le plus près possible de la chair, qui sera ainsi exposée. En travaillant au-dessus d’un bol, glisser la lame du couteau entre les fines membranes qui séparent les suprêmes et les dégager délicatement. Réserver cette chair et le jus pour concocter la salade.

Utiliser la quantité nécessaire de sirop refroidi pour sucrer la salade de fruits choisis et bien mélanger. Réserver au réfrigérateur.

Au moment de servir, mélanger à nouveau et garnir de grains de grenade, si désiré.

* Astuces : Essayer différentes variétés d’agrumes (oranges Cara Cara, sanguines, pamplemousses, etc.)

Une fois les agrumes pelés à vif, au lieu de faire des suprêmes, on peut aussi simplement couper en tranches ou en demi-tranches.

Photo: Dominique Skoltz

TOAST AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS

Pain croûté tranché ou baguette coupée en diagonale

Chocolat noir de 60 % à 70 %

Une bonne huile d’olive

Fleur de sel, sel de Maldon ou sel fin

PRÉPARATION

Déposer le pain sur une plaque. Faire dorer d’un seul côté sous le gril. Préchauffer ensuite le four à 175°C (350°F).

Sur la face non grillée du pain, mettre des pastilles ou des carrés de chocolat. Cuire jusqu’à ce que le chocolat soit fondu.

Déposer dans l’assiette et garnir d’un filet d’huile d’olive et d’un peu de sel.