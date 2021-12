Recette de farce de saucisses italiennes et de panettone

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Dans le temps des Fêtes, on s’affaire à trouver de nouvelles façons d’apprêter les restants. Cette année, on oublie le pain doré et on cuisine le panettone dans une recette salée.

Portions | 6 à 8

Temps de préparation | 20 minutes

Temps de cuisson | 1 heure

INGRÉDIENTS

1 lb de panettone, coupé en dés d’un pouce

2 oignons, pelés

3 branches de céleri

¼ tasse d’huile d’olive

2 lb de saucisses italiennes

4 œufs

2 tasses de bouillon de poulet

Sel au goût

Une grosse poignée de persil italien haché, plus pour servir

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 400 °F (205 °C). Placer les cubes de panettone sur une plaque de cuisson et faire griller au four pendant 10 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés et croustillants. Laisser refroidir. Si cette étape est réalisée à l’avance, il faut conserver les croûtons de panettone dans un contenant hermétique.

Hacher finement les oignons et les branches de céleri.

Dans une poêle, faire chauffer 2 c. à thé d’huile d’olive. Ajouter le céleri et les oignons. Cuire à feu doux en mélangeant pendant 10 à 15 minutes, ou jusqu’à ce que les légumes ramollissent.

Ajouter le reste de l’huile d’olive dans la poêle. Sortir la chair de saucisses des boyaux et la briser à l’aide d’une cuillère en bois. Bien mélanger avec les légumes. Cuire le tout en remuant régulièrement pendant environ 10 minutes, jusqu’à ce que la chair soit cuite. Toutes ces étapes peuvent être réalisées à l’avance.

Huiler un plat de cuisson d’environ 3 x 8 po. Mettre les croûtons de panettone ainsi que le mélange de saucisses dans le plat. Mélanger en utilisant ses mains.

Dans un bol, fouetter les œufs avec le bouillon (saler au besoin) et verser le tout par-dessus le mélange à farce. Laisser reposer environ 5 minutes avant d’enfourner le plat de cuisson, non couvert. Cuire au four pendant 45 minutes, jusqu’à ce que le dessus de la farce soit doré et croustillant.