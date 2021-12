Le menu de Noël végétarien de Katrine Paradis

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Pour la fondatrice de K pour Katrine, le soir du réveillon, pas question de sortir la fine porcelaine et d’être cérémonieuse : l’apéro se passe autour de l’îlot et les plats se veulent conviviaux ! Ne vous laissez pas intimider par les appellations [végétarien, sans gluten, sans produits laitiers], ce menu est gourmand à souhait !

Photo: Ariel Tarr

COURGES POIVRÉES FARCIES, SAUCE CRÉMEUSE À LA CIBOULETTE

Portions | 8

Temps de préparation | 40 minutes

Temps de cuisson | 1 h 10

INGRÉDIENTS

Pour les courges

4 courges poivrées

1 gousse d’ail, coupée en deux

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

Sel et poivre, au goût

Pour la garniture de riz et de saucisses

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

1 gros oignon rouge, haché finement

2 poivrons rouges, coupés en petits dés

1 c. à soupe (15 m) de paprika

½ c. à thé (2,5 ml) de graines de fenouil, broyées

1 c. à thé (5 ml) de sel

400 g de chair de saucisses végétaliennes

½ tasse (125 ml) de cerises séchées

3 c. à soupe (45 ml) de câpres

2 gousses d’ail, hachées

3 c. à soupe (45 ml) de sauge fraîche, hachée grossièrement

2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre de vin blanc

Poivre, au goût

3 tasses (750 ml) de riz basmati, cuit

Pour la sauce crémeuse à la ciboulette

1⅓ tasse (325 ml) de crème de soya Belsoy

¼ tasse (60 ml) de jus de citron

⅓ tasse (80 ml) de ciboulette, hachée

1 c. à thé (5 ml) de sirop d’érable

¾ c. à thé (3,75 ml) de sel

Poivre, au goût

PRÉPARATION

Pour les courges

Préchauffer le four à 375 °F (190 °C) et placer la grille au centre. Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin. Couper les courges en deux et les épépiner. Couper une mince tranche du côté arrondi afin que les courges se tiennent bien sur la plaque à biscuits. Frotter l’intérieur des courges avec l’ail, puis badigeonner légèrement d’huile d’olive. Saler et poivrer généreusement. Déposer les courges sur la plaque et cuire au four pendant 45 minutes. Réserver.

Pour la garniture de riz et de saucisses

Dans une grande poêle antiadhésive, chauffer l’huile à feu moyen-élevé et faire revenir l’oignon, les poivrons, le paprika, les graines de fenouil et le sel pendant 8 minutes, en brassant souvent. Ajouter la chair de saucisse et poursuivre la cuisson encore 5 minutes, en la défaisant à la cuillère de bois. Ajouter les cerises, les câpres, l’ail et la sauge et poursuivre la cuisson encore 1 minute en brassant. Déglacer avec le vinaigre de vin blanc et cuire une autre minute. Poivrer généreusement et incorporer le riz. Farcir les courges du mélange en pressant bien et en formant un dessus bombé. Remettre les courges farcies au four pendant 10 minutes.

Pour la sauce crémeuse à la ciboulette

Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients de la sauce. Servir avec les courges farcies.

Photo: Ariel Tarr

COURONNE DE NOËL AUX FRAMBOISES ET AU CITRON

Portions | 12

Préparation | 20 minutes

Cuisson | 55 minutes

INGRÉDIENTS

Pour le gâteau

1¾ tasse (430 ml) de farine sans gluten ou de farine tout usage

1 tasse (250 ml) de poudre ou de farine d’amandes

1 c. à soupe (15 ml) de poudre à pâte

2 c. à thé (10 ml) de gingembre moulu

½ c. à thé (2,5 ml) de sel

1 tasse (250 ml) de margarine sans produits laitiers, à la température ambiante

1⅓ tasse (325 ml) de sucre

Zeste de 2 citrons bien lavés

4 œufs

¾ tasse (180 ml) de lait de coco en conserve (non léger), bien brassé

¼ tasse (60 ml) de jus de citron

1 c. à soupe (15 ml) d’extrait de vanille

1 c. à thé (5 ml) d’extrait d’amande

3 tasses (750 ml) de framboises fraîches

Pour le coulis de framboises

2 tasses (500 ml) de framboises surgelées, décongelées

Jus d’un demi-citron

2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable

Pour la garniture

Sucre en poudre

Petits fruits rouges, au choix

PRÉPARATION

Pour le gâteau

Préchauffer le four à 350 °F (175 °C) et placer la grille au centre. Graisser abondamment un moule de type « Bundt » d’une capacité de 10 tasses (2,5 l), puis le fariner. Réserver au réfrigérateur. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre d’amandes, la poudre à pâte, le gingembre et le sel. Réserver. Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique, fouetter la margarine, le sucre et le zeste de citron pendant 3 minutes. Ajouter les œufs, le lait de coco, le jus de citron, la vanille et l’extrait d’amande. Bien mélanger. Incorporer les ingrédients secs, toujours au batteur électrique. À l’aide d’une spatule, incorporer les framboises délicatement. Verser l’appareil dans le moule. Cogner le moule 2 fois sur le comptoir afin d’enlever les bulles d’air. Cuire au four de 55 à 60 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau ressorte propre. Laisser tiédir sur une grille pendant 10 minutes avant de le démouler sur une assiette. Laisser refroidir complètement.

Pour le coulis de framboises

Mettre tous les ingrédients dans un mélangeur et mixer jusqu’à l’obtention d’une texture très lisse.

Pour l’assemblage

Saupoudrer le gâteau de sucre en poudre et garnir de petits fruits rouges. Servir avec le coulis de framboises.

Photo: Ariel Tarr

LE VERGER DES FÊTES

Portion | 1

INGRÉDIENTS

1 oz (30 ml) de jus de pomme froid

½ oz (15 ml) de jus de citron

1 c. à thé (5 ml) de miel

Cidre sec et pétillant Milton ou moût de pomme sans alcool froid

1 fine tranche de pomme

1 pincée de cannelle moulue

PRÉPARATION

Verser le jus de pomme, le jus de citron et le miel dans une flûte. Remuer délicatement à l’aide d’une cuillère. Allonger avec le cidre pétillant jusqu’aux trois quarts du verre. Garnir de la tranche de pomme. Saupoudrer de cannelle et servir.