Recette d'omble chevalier farci et rôti, sauce aux oignons verts

Cuire à basse température

La finesse de la chair de l’omble chevalier sera mise en valeur par une température de cuisson moins élevée. Privilégiez une température de cuisson entre 175 °F (80 °C) et 200 °F (93 °C) pour un résultat plus juteux. Vous pouvez, au terme de la cuisson, passer le côté peau sous (ou sur) le gril afin de rehausser les saveurs du poisson et y ajouter un peu de croustillant.

Un omble chevalier entier sans arêtes

Pour épater vos convives, vous pouvez retirer les arêtes de l’omble chevalier avant la cuisson. Du côté de la tête, insérez un couteau d’office sous les côtes près de l’arête principale et descendre le couteau en longeant les arêtes des côtes. Répétez le geste sur toute la longueur du poisson et faire la même chose de l’autre côté. Ensuite, avec le dos du couteau, dégagez la chair sur la seconde ligne d’arêtes. Répétez le geste de l’autre côté. Vous pouvez maintenant détacher l’ensemble des arêtes à l’aide de ciseaux en coupant le dos du poisson. Vérifiez avec vos doigts s’il ne reste pas quelques arêtes oubliées. On assaisonne et on farcit ensuite l’omble chevalier, et le poisson est prêt pour la cuisson.

Fumet et glace d’omble chevalier

On appelle en cuisine « fumets » les bouillons de poisson et de fruits de mer. Il suffit de faire mijoter doucement les arêtes et la tête de l’omble chevalier avec un peu d’oignon, d’ail et des blancs de poireau pour obtenir un délicieux fumet qui peut ensuite être utilisé pour la confection de soupes et de sauces. Vous pouvez également réduire 1 litre de fumet d’omble afin d’obtenir environ 50 ml de liquide. On nomme cette préparation « glace de poisson ». Ce concentré de saveur vous permettra de relever plusieurs recettes, dont la sauce aux oignons verts.