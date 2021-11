Recettes de boissons réconfortantes pour automne douillet

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La cheffe Josée di Stasio nous offre deux recettes de boissons chaudes à savourer en regardant les feuilles tomber. Un chai bien piquant parfumé au curcuma et au gingembre, et un lait chaud à l’amaretto à déguster seul ou accompagné d’un cake à l’orange ou de sablés au chocolat et épices.

CHAI AU CURCUMA

Un petit rituel pour célébrer les bienfaits du curcuma.

Photo: Pascale Larose Grisé

Rendement | 2 petits bols ou une tasse

Temps de préparation | 5 minutes

Temps de cuisson et de repos | 10 minutes

INGRÉDIENTS

5 à 10 ml (1 à 2 c. à thé) d’huile de coco bio

5 ml (1 c. à thé) de curcuma moulu

1 ml (¼ c. à thé) de cannelle

0,5 ou 1 ml (⅛ ou ¼ c. à thé) de gingembre moulu

1 ml (¼ c. à thé) de graines de cardamome moulues (facultatif)

310 ml (1¼ tasse) de lait d’avoine (ou autre lait, au goût)

5 à 7 ml (1 à 1½ c. à thé) de miel

1 pincée de poivre du moulin (facultatif)

PRÉPARATION

1. Dans une petite casserole, chauffer à feu doux l’huile et les épices en remuant pour les faire infuser.

2. Ajouter le lait d’avoine et laisser mijoter tout doucement 5 minutes, en remuant constamment. Attention, le curcuma tache, utiliser une cuillère ou un fouet en métal.

3. Retirer du feu, ajouter le miel et remuer pour le faire fondre. Poivrer, si désiré. Émulsionner au fouet, si désiré.

LAIT CHAUD PARFUMÉ À L’AMARETTO

Un élixir velouté pour déguster le terroir québécois.

Photo: Dominique T Skoltz

INGRÉDIENTS

250 ml (1 tasse) de lait végétal (de type Barista si on veut le faire mousser) ou autre

Miel, au goût

2 c. à soupe (30 ml) d’amaretto du Québec (Miele produit par Les spiritueux Iberville ou Avril produit par la distillerie Mariana)

PRÉPARATION

1. Dans une casserole, à feu moyen, chauffer le lait et le miel. Remuer jusqu’à ce que le miel soit dissous.

2. Ajouter l’amaretto.

3. Faire mousser à l’aide d’un mélangeur à main, d’un fouet, ou d’un mousseur à lait, si désiré.