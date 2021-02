Douceurs pour les «afternoon teas» de la relâche

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

S’installer au salon, une tasse de thé fumant à la main, accompagnée de sandwichs, scones, petites pâtisseries ou autres douceurs : cette tradition anglaise convient parfaitement pour une pause d’après-midi de relâche à savourer en solo, en duo ou en famille. Josée di Stasio nous offre ici deux recettes qui s’y prêtent parfaitement.

SABLÉS CLASSIQUES

Ces sablés peu sucrés et tout en finesse accompagnent parfaitement un thé, un chocolat chaud ou un lait chaud. La farine de riz ajoute un brin de légèreté. Des biscuits à offrir ou à conserver pour soi.

INGRÉDIENTS

500 ml (2 tasses) de farine ou 375 ml (1 ½ tasse) de farine et 125 ml (½ tasse) de farine de riz

160 ml (⅔ tasse) de sucre à glacer ou de sucre

2 ml (½ c. à thé) de sel

10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille

Sucre Demerara ou blanc (facultatif)

Préparation au robot culinaire : 250 ml (1 tasse) de beurre doux froid, en cubes

Préparation au malaxeur : 250 ml (1 tasse) de beurre doux à température ambiante, en morceaux

Variante au chocolat

Pour la pâte à sablés au chocolat, utiliser 375 ml (1 ½ tasse) de farine, 125 ml (½ tasse) de poudre de cacao, 250 ml (1 tasse) de sucre à glacer et tous les autres ingrédients.

PRÉPARATION

La pâte

Au robot culinaire : Combiner les ingrédients secs et mélanger 30 secondes. Ajouter le beurre et la vanille, en actionnant par touches successives, puis mélanger jusqu’à l’obtention d’une boule homogène. Si nécessaire, travailler la pâte avec les mains, mais pas trop.

Au malaxeur ou au batteur électrique : Battre le beurre, le sucre et la vanille jusqu’à ce que le mélange soit homogène et crémeux. Tamiser les autres ingrédients secs avant de les ajouter. Poursuivre à basse vitesse jusqu’à l’obtention d’une boule homogène. Mettre au réfrigérateur 30 minutes.

La découpe

À l’emporte-pièce – 24 biscuits : Déposer la pâte sur du papier parchemin et, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaisser à 0,5 cm (¼ po) d’épaisseur. Mettre au réfrigérateur jusqu’à ce que la pâte soit raffermie. Découper avec un emporte-pièce préalablement fariné. Disposer les biscuits sur une plaque antiadhésive ou tapissée de papier parchemin en laissant 2,5 cm (1 po) entre chacun.

Avec des rouleaux – 40 biscuits : Diviser la pâte en deux et façonner 2 rouleaux de 4 à 5 cm (1 ½ à 2 po) de diamètre. Envelopper les rouleaux individuellement dans une pellicule plastique et mettre au réfrigérateur 2 heures. Tailler des rondelles de 0,5 cm (¼ po) d’épaisseur. Disposer les biscuits sur une plaque antiadhésive ou tapissée de papier parchemin en laissant 2,5 cm (1 po) entre chacun.

Biscuits embossés – 24 biscuits : Déposer la pâte sur du papier parchemin et, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaisser à 0,5 cm (¼ po) d’épaisseur. Mettre au réfrigérateur jusqu’à ce que la pâte soit raffermie. Découper avec un emporte-pièce préalablement fariné. Avec une pression contrôlée, marquer le dessus des biscuits avec un tampon à embosser légèrement fariné. Disposer les biscuits sur une plaque antiadhésive ou tapissée de papier parchemin en laissant 2,5 cm (1 po) entre chacun.

La cuisson

Préchauffer le four à 160 °C (325 °F).

Biscuits à l’emporte-pièce : Cuire de 17 à 20 minutes selon la grosseur du biscuit. Laisser refroidir sur une grille.

Biscuits faits avec des rouleaux : Cuire environ 12 minutes. Laisser refroidir sur une grille.

Biscuits embossés : Cuire de 17 à 20 minutes selon la grosseur du biscuit. Laisser refroidir sur une grille.

SCONES

Ces scones parfumés à la graine de fenouil, une recette de Patrice Demers, sont absolument délicieux. On les sert tièdes et nature, avec du beurre ou encore avec de la crème fraîche accompagnée de confiture ou de compote de fruits.

INGRÉDIENTS

1 ½ tasse (375 ml) de farine

¼ tasse (60 ml) de sucre

2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte

1 pincée de sel

Le zeste de 1 citron râpé finement

1 c. à thé (5 ml) de graines de fenouil

½ tasse (125 ml) de beurre froid coupé en dés

12 abricots séchés hachés finement

¾ tasse (175 ml) de crème 35 %

30 ml (2 c. à soupe) de beurre fondu

15 ml (1 c. à soupe) de sucre Demerera

PRÉPARATION

Dans un bol, mélanger la farine, le sucre, la poudre à pâte, le sel, le zeste de citron et les graines de fenouil. Ajouter le beurre et fraiser (mélanger avec les mains) sans trop manipuler afin d’assurer une texture friable. Il restera un peu de morceaux de beurre et c’est ce qui est recherché. Ajouter les abricots et mélanger. Incorporer la crème et mélanger juste ce qu’il faut pour que la pâte se tienne. Il est important de ne pas trop mélanger.

Fariner le plan travail et abaisser la pâte jusqu’à 2 cm (1 po) d’épaisseur. Découper la pâte à l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre à rebord fin de 4 à 5 cm (1 ½ à 2 po), ou simplement couper au couteau. Déposer les scones sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin et réfrigérer environ 30 minutes. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Badigeonner les scones de beurre fondu et saupoudrer de sucre. Cuire au four pendant 20 à 22 minutes.

Servir tiède et accompagner de crème de mascarpone vanillée si désiré.