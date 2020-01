Recette de pudding anglais, sauce au bourbon

Une suggestion du chef Michael Tozzi.

Pour le pudding anglais

1/2 tasse (125 ml) de beurre à la température ambiante

1 tasse (250 ml) de cassonade à l’ancienne

2 œufs entiers

Le zeste de 1 orange râpé

1 tasse (250 ml) de dattes dénoyautées coupées en dés

1 tasse (250 ml) de pommes pelées et coupées en dés

2 tasses (500 ml) de farine tout usage

1 c. à thé (5 ml) de poudre à pâte

1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel

1/2 c. à thé (2,5 ml) de noix de muscade râpée

1/2 c. à thé (2,5 ml) de cannelle moulue

Pour la sauce au bourbon

1/2 tasse (125 ml) de beurre à la température ambiante

1/2 tasse (125 ml) de cassonade

1/2 tasse (125 ml) de crème à 35 %

2 c. à soupe (30 ml) de bourbon

Préparation

Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre le beurre et la cassonade. Ajouter les œufs, un à la fois, en mélangeant après chaque addition. Ajouter le zeste d’orange, les fruits et bien mélanger à l’aide d’une cuillère de bois.

Dans un autre bol, mélanger les ingrédients secs et les ajouter aux ingrédients liquides. Verser dans un moule à cheminée d’une contenance de 1,5 litre préalablement beurré, en pressant la pâte pour enlever les bulles d’air qu’il pourrait y avoir. Couvrir de papier ciré beurré et déposer le moule dans une casserole remplie aux trois quarts d’eau bouillante. Couvrir la casserole et cuire à feu doux, à petits frémissements, pendant 3 heures. Servir chaud, accompagné de sauce au bourbon et, si désiré, de crème montée.

Pour la sauce, dans une petite casserole, faire fondre le beurre à feu moyen. Ajouter la cassonade et mélanger à l’aide d’un fouet. Ajouter le bourbon et bien mélanger. Ajouter la crème et porter à ébullition. Mijoter 5 minutes à feu doux à découvert. Réserver au chaud. Servir avec le pudding anglais.

Michael Tozzi est chef au restaurant Dandy,244, rue Saint-Jacques dans le Vieux-Montréal.