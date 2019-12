Recette de porchetta de Noël

Une suggestion de Marie-Élaine Thibault. Pour 6 personnes.

Ingrédients

1 petit oignon haché

Huile d’olive

2 saucisses douces italiennes émiettées

¼ tasse de raisins secs

2 gousses d’ail

1 c. à thé de graines de fenouil

2 anchois

1 c. à thé de flocons de piment

½ tasse de vin blanc (ou de cidre)

1 tasse de pain au levain trempé dans l’eau et égoutté

4 branches de romarin

10 feuilles de sauge hachées

4 branches de thym

1 poignée de persil haché

Zeste de 1 citron

½ tasse de parmesan

½ flanc de porc (avec la peau) *

8 tranches de mortadelle

1 filet de porc

Sel et poivre au goût

Garniture facultative

6 petites pommes et quelques marrons

Préparation

Faire revenir l’oignon à feu moyen-doux de 2 à 3 minutes dans de l’huile d’olive.

Ajouter les morceaux de saucisses émiettées, les raisins, l’ail, les graines de fenouil, les anchois et les flocons de piment. Cuire de 3 à 4 minutes, ajouter le vin et laisser réduire.

Ajouter le pain et bien mélanger. Retirer du feu, ajouter le romarin, la sauge, le thym, le persil, le zeste de citron et le parmesan.

Laisser refroidir complètement.

Déposer le flanc de porc sur la surface de travail, peau vers le bas, et assaisonner le côté chair de sel et de poivre. Étendre la farce au centre du flanc uniformément, couvrir le tout de tranches de mortadelle et déposer le filet de porc au milieu. Rouler le flanc, peau vers l’extérieur.

Ficeler comme un rôti en commençant par les extrémités et en terminant par le centre.

Mettre au four dans une rôtissoire et cuire de 3 à 4 heures à 300 °F.

30 minutes avant de sortir la porchetta, déposer les pommes dans la rôtissoire, ainsi que les marrons.

Couper la porchetta en tranches et servir avec une pomme et quelques marrons si désiré.

*Pour que la peau de la porchetta soit bien croustillante, je conseille de sortir le flanc de porc de son emballage la veille et de le saler côté peau en laissant le morceau de viande à l’air libre dans le réfrigérateur (peau vers le haut). La porchetta peut se manger froide ou chaude.

Marie-Élaine Thibault est conceptrice et styliste culinaire. Pour la suivre : marielenfer.com, instagram.com/maryhellyeah et facebook.com/marielenfercuisine.