Recette d'atoca Tonic

Une suggestion de Béatrice Lavoie-Laberge et Jean-Sébastien Michel, d’Alambika

Cette semaine, Béatrice Lavoie-Laberge, chargée de projets événementiels, et Jean-Sébastien Michel, propriétaire de la boutique cocktail Alambika, photographe et grand amateur de cocktails, vous proposent une recette inspirée de la saison.

Serions-nous déjà en décembre ? Eh oui ! Il est temps de sortir les atocas et tout le bataclan, pour le plaisir des petits et des grands. À propos de ces derniers (oui, ça, c’est vous et moi !), voici un petit cocktail spécial des Fêtes dont vous nous direz des nouvelles.

Ingrédients

1,5 oz de London Dry Gin (ici Gin Portage)

0,25 oz de Curaçao (ou autre liqueur d’orange)

0,5 oz du Sirop Tonic Prosyro

0,5 oz de Shrub Canneberges et Sapin, Shrub & Co. (ou de sirop Canneberges Sapin, KWE)

1 trait de Foamer Vegan Mrs.

Better’s Bitters (ou un blanc d’œuf)

Préparation

Verser tous les ingrédients dans un shaker .

. Brasser vigoureusement et verser dans une coupette préalablement refroidie.

Garniture

Sapinage ou canneberges fraîches

Boutique Alambika 6484, boul. Saint-Laurent, Montréal. www.alambika.ca