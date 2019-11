Recette de snickerdoodle

Pour la pâte à biscuit

600 ml de beurre non salé

720 ml de sucre blanc

3 œufs

1 c. à soupe (15 ml) d’extrait de vanille

5 tasses de farine tout usage

1 c. à soupe (15 ml) de poudre à pâte

1 c. à soupe (15 ml) de cannelle

1 c. à thé (5 ml) de sel

70 ml de sucre blanc

½ c. à thé (2,5 ml) de cannelle

Préparation

Bien crémer le beurre et le sucre ensemble à l’aide d’un mélangeur électrique. Y ajouter les œufs et la vanille et mélanger jusqu’à ce que le mélange soit homogène.

Dans un bol, combiner le restant des ingrédients secs, soit la farine, la poudre à pâte, la cannelle et le sel. Incorporer graduellement le mélange d’ingrédients secs au mélange liquide.

Portionner les biscuits en boules de 60 ml (1/4 t.) et rouler dans le sucre à la cannelle. Aplatir légèrement. Congeler.

Cuire les biscuits une fois surgelés sur une plaque à biscuits tapissée de papier parchemin à 350 °F pour environ 15 minutes.

Michael Tozzi est chef du Dandy, 244 rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Montréal.