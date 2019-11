Recette de cannellonis aux morilles, sauce aux champignons, truffe noire et Tomme d’Elles

Cannellonis

20 jaunes d’œuf

10 œufs

1600 g de farine

30 ml d’huile olive

17 g de sel

Vinaigre blanc au goût

Mélanger le tout au batteur. Couvrir hermétiquement d’un film alimentaire et réserver au frais 24 heures. Étaler la pâte à l’aide d’un laminoir le plus finement possible. Farcir à l’aide d’une poche à douille. Former les cannellonis.

Sauce aux champignons

(Utiliser le siphon du Garde-Manger)

300 g de champignons de Paris

Chute de champignons Portobello au goût

2 pommes de terre coupées en morceaux

1 gousse d’ail

1 oignon blanc

1 branche de thym

1 l de fond blanc

250 ml de fond brun

500 ml de crème liquide

15 g (1 c. à soupe) de truffe noire hachée

Sel et poivre au goût

Faire suer les champignons avec l’ail, l’oignon et le thym. Déglacer avec le fond blanc et le fond brun. Ajouter les pommes de terre. Laisser réduire de moitié. Ajouter la crème et réduire. Mélanger au Thermomix et passer au chinois. Assaisonner de sel, de poivre et de truffe. Verser dans le siphon et ajouter 2 cartouches. Réserver au bain-marie.

Farce aux morilles

100 g de morilles

1 oignon blanc

2 échalotes

50 ml de vin blanc

1 gousse d’ail

1 œuf

Parmesan râpé

Persil

Cuire les morilles en duxelles (hachis). Ajouter le parmesan, l’œuf et le persil haché. Laisser refroidir et bien égoutter pendant une demi-journée. Former les cannellonis (5 par personne).

Copeaux de truffe noire et du fromage Tomme d’Elles

Former des copeaux et les réserver au frais.

Olivier Perret est chef du Renoir à l’hôtel Sofitel, 1155, rue Sherbrooke Ouest, Montréal.