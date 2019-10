Recette de rôti de longe de porc et salsa pomme fenouil

Rôti de longe de porc de 1 ½ livre (650 g)

1 c. à soupe de graines de fenouil

1/2 c. à thé de flocons de chili

1 c. à soupe de sirop d’érable

Salsa de fenouil

1/2 fenouil coupé en petits cubes

1/2 pomme coupée en petits cubes

1 c. à soupe de feuilles de fenouil

2 c. à soupe de persil frais haché

Le jus d’un demi-citron

1 c. à thé de zeste de citron

Saumure

6 tasses d’eau

1/4 tasse de sucre

1/4 tasse de sel

1 feuille de laurier

Les retailles du fenouil

Préparation

Saumure : porter l’eau à ébullition. Ajouter le sucre et le sel et laisser dissoudre complètement. Ajouter la feuille de laurier et les retailles de fenouil. Laisser refroidir complètement au réfrigérateur. Lorsque la solution est froide, la déposer dans un grand sac refermable et y ajouter le porc.

Laisser saumurer toute la nuit ou un minimum de 4 à 6 heures. Sortir le porc du réfrigérateur et jeter la saumure.

Écraser les graines de fenouil et les flocons de chili dans un mortier.

Saler et frotter le rôti de porc de ce mélange d’épices et du sirop d’érable. Laisser tempérer une trentaine de minutes hors du réfrigérateur.

Préchauffer le four à 325 °C.

Déposer le porc dans un plat allant au four et enfourner pour 45 minutes (à découvert) ou jusqu’à ce que la température intérieure atteigne 65-68 °C.

Laisser reposer une vingtaine de minutes.

Pour la salsa

Déposer tous les ingrédients dans un bol, saler et laisser reposer.

Trancher le porc et servir avec la salsa.

Marie-Élaine Thibault est conceptrice et styliste culinaire. Pour la suivre : marielenfer.com, instagram.com/maryhellyeah et facebook.com/marielenfercuisine