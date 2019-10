Recette de cocktail Montréal-Lisbonne

Cette semaine, Béatrice Lavoie-Laberge, chargée de projets événementiels, et Jean-Sébastien Michel, propriétaire de la boutique cocktail Alambika, photographe et grand amateur de cocktails, vous proposent une recette inspirée de la saison.

La Grande Dégustation de Montréal est un des plus anciens et, sans contredit, le plus grand rassemblement vin et spiritueux du Québec, voire du Canada. Pour l’anecdote, il y a trois ans, je discutais avec la directrice qui nous montrait l’évolution de la clientèle en photos. Au début de la décennie, le diaporama laissait voir un océan de têtes blanches avec des lanières en nylon attachées au cou pour tenir le verre de vin (afin de libérer les mains !).

Constat : une belle rétention d’habitués ingénieux mais, aussi, un besoin de se diversifier pour assurer la pérennité. Un changement majeur fut de mettre l’accent sur les spiritueux et les cocktails. La faune alcoophile montréalaise a très bien répondu puisque les clichés des dernières années montrent une foule intergénérationnelle et éclectique.

Je dédie ce cocktail à la petite équipe de cette kermesse, pour avoir senti la tendance avant qu’elle ne soit évidente et avoir ouvert ses portes à des collaborateurs variés, notamment du monde du cocktail.

Cette année, trois thèmes sont à l’honneur : le Portugal, les whiskies et le vin bio. Alambika a cherché à combiner les trois pour proposer un cocktail : le Montréal-Lisbonne.

Ingrédients

1 oz de Bourbon

0,5 oz de porto blanc (un ingrédient coup-de-cœur !)

0,5 oz de sirop d’abricot bio ou de fruit de la passion Prosyro

Bitters Sumac de Ms. Better’s Bitters

2 à 3 oz de vin mousseux bio

Parés Baltà Cava Brut

Des cerises italiennes Luxardo

Préparation

Mélanger le bourbon, le porto blanc, le sirop et le Bitters Sumac dans un shaker.

Verser le tout dans un verre à champagne ou dans un petit verre à vin blanc.

Ajouter le vin mousseux et touiller doucement.

Garnir d’une cerise italienne Luxardo.

Boutique Alambika : 6484, boulevard Saint-Laurent, Montréal www.alambika.ca