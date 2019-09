Recette de Cioppino, ragoût de fruits de mer façon San Francisco

Pour quatre personnes

Ingrédients

500 g de moules

500 g de palourdes

2 calmars entiers coupés en rondelles

4 gros pétoncles

500 g de poisson à chair blanche coupé en morceaux de 2 pouces (morue, aiglefin)

500 g de crevettes

3 c. à soupe d’huile d’olive

1 oignon moyen haché

1/2 bulbe de fenouil haché

4 gousses d’ail

1 c. à soupe de pâte de tomate

1 c. à thé d’origan

1 branche de thym frais

2 feuilles de laurier

1/2 c. à thé de flocons de piment

1 c. à soupe de pâte de tomate

1 bouteille de jus de palourde (8 oz)

1 tasse de vin blanc

1 tasse d’eau

796 ml tomate en dés

Une poignée de persil frais haché

Préparation

Dans une grande poêle, faire suer l’oignon et le fenouil dans l’huile d’olive à feu moyen-doux pendant 5 à 10 minutes.

Ajouter les flocons de piment, l’origan, le thym, les feuilles de laurier et l’ail et cuire deux minutes de plus.

Saler et poivrer.

Ajouter la pâte de tomate, les tomates en dés, le jus de palourde, le vin, une tasse d’eau et laisser mijoter doucement une quinzaine de minutes jusqu’à ce que le fenouil soit tendre.

Ajouter les palourdes et couvrir. Après cinq minutes, ajouter les moules et couvrir à nouveau.

Lorsque les moules commencent à ouvrir, ajouter les crevettes, les pétoncles et les morceaux de poisson. Laisser mijoter doucement quatre minutes, ou jusqu’à ce que le poisson s’effiloche.

Rectifier l’assaisonnement en ajoutant du sel et du poivre au besoin.

Servir dans des bols ou des assiettes creuses. Parsemer le tout de persil frais haché et l’accompagner d’un morceau de baguette fraîche.

Marie-Élaine Thibault est styliste culinaire. Pour la suivre : https://www.facebook.com/marielenfercuisine / ;

https://www.instagram.com/maryhellyeah ;

https://www.marielenfer.com /