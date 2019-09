Recette de soupe de céleri-rave et de chou-fleur

Une suggestion du chef Michael Tozzi pour 4 à 6 portions



Ingrédients

3 c. à soupe (45 ml) d’huile d’olive ou moitié beurre, moitié huile d’olive

1 oignon moyen émincé

300 g de céleri-rave pelé

et coupé en dés

200 g de chou-fleur coupé grossièrement

2 gousses d’ail écrasées

4 à 5 tasses (1 à 1,25 litre)

de bouillon de légumes

Sel et poivre

Préparation

Dans une grande casserole, chauffer l’huile et le beurre à feu moyen. Faire revenir l’oignon, le céleri-rave, le chou-fleur et l’ail, à couvert, pendant 15 minutes, en mélangeant de temps à autre.



Ajouter 4 tasses (1 litre) de bouillon de légumes et porter à ébullition. Laisser mijoter à couvert, de 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient cuits. Retirer du feu. Laisser tiédir 10 minutes.



Réduire en purée au mélangeur électrique ou à l’aide d’un mélangeur à main. Ajouter un peu de bouillon si le potage est trop épais.



Remettre le potage dans la casserole et bien chauffer. Vérifier l’assaisonnement, garnir à votre façon et servir.



Pour ma part, je l’apprête avec des morceaux de chou-fleur rôti, de la ciboulette, des raisins de Corinthe et des noix de Grenoble pralinées. Un délice !



Michael Tozzi est chef du Dandy, 244, rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Montréal.