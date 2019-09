Recette de la dernière butineuse

Cette semaine, Béatrice Lavoie-Laberge, chargée de projets événementiels, et Jean-Sébastien Michel, propriétaire de la boutique cocktail Alambika, photographe et grand amateur de cocktails, vous proposent une recette inspirée de la saison.

J’espère que vous ne m’en voudrez pas de tomber dans la palette automnale une bonne semaine avant l’équinoxe ! Au risque de me faire jeter un parasol (à cocktail) à la tête par ceux qui s’ennuient déjà des grandes chaleurs, je suis complètement fan de cette période de transition de paysages, de pulls de laine et d’abondance agricole.

Aussi, c’est une super excuse pour ressortir les bourbons qu’on avait troqués pour les alcools plus doux et frais au cours de l’été. Ce cocktail utilise deux puissants aromates : le sarrasin et la chartreuse, qui sont équilibrés à merveille par la rondeur de l’alcool de maïs et la vivacité du gingembre. Le bouquet épicé et herbacé, ainsi que son côté réconfortant complètent bien la robe aux reflets de châtaigne et au col de dentelle blanche.

En gros, c’est brun, mais c’est bon !

À ajouter dans votre sac à malices des apéros d’automne. Vous pouvez expérimenter en remplaçant le shrub au gingembre par du sirop de ce puissant rhizome et un peu de vinaigre de pomme. Ou en version allongée, avec une touche de jus de citron et de bière de gingembre. L’idée est de comprendre que le rôle acidulé et mordant de cette composante doit être conservé afin de contrebalancer la douceur du miel et de la chartreuse. Le bitter Corazon (épicé) peut quant à lui être remplacé par de l’Angostura classique.

Ingrédients

2 oz de Bourbon

0,75 oz de sirop de miel de sarrasin

0,75 oz de shrub au gingembre Shrub & Co

au gingembre Shrub & Co 0,25 oz de chartreuse verte

Deux traits de bitter Corazon Bittercube

8 gouttes d’émulsifiant magique Ms Better Bitters

Méthode

Pour obtenir le sirop de miel de sarrasin, procurez-vous un miel de haute qualité (ici Miels d’Anicet de la cuvée 2019) et diluez-le en parts égales avec de l’eau chaude. Aussi simple que ça. En évitant de faire bouillir le miel, vous en conserverez les arômes délicats. Gardez tout excédent au réfrigérateur, l’ajout d’eau ayant fait perdre la densité de sucre permettant la conservation du miel.

Ajoutez les ingrédients dans un shaker avec une bonne quantité de glace.

Agitez vigoureusement afin de permettre à l’émulsifiant de faire son travail (il en résultera une belle tête bien moussante).

Filtrer et verser dans une coupe étroite et décorer d’une fleur.



Boutique Alambika : 6484, boulevard Saint-Laurent, Montréal. www.alambika.ca