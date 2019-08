Recette de cocktail la fée du Nord

Cette semaine, la boutique cocktail Alambika vous suggère une nouvelle recette à réaliser à la maison. Béatrice Lavoie-Laberge, chargée de projets événementiels, et Jean-Sébastien Michel, propriétaire, photographe et grand amateur de cocktails, vous proposent des recettes inspirées de la saison.

Ce cocktail frais, nordique, peu alcoolisé et revigorant nous a été inspiré par les vacances au Québec : marches en forêt, visites en Montérégie, week-ends dans les Cantons-de-l’Est et autres virées hors de la métropole en famille, afin de profiter des espaces verts de la Belle Province. Sont à l’honneur ici les pommes, la menthe et… l’absinthe ! Plus associée à l’Europe (Suisse et France) qu’à l’Amérique septentrionale, l’absinthe demeure un alcool résolument rustique et bien adapté. Trois distilleries québécoises s’y sont d’ailleurs mises, soit Mariana (Balzac), Fils du Roy (La Courailleuse) et les spécialistes de L’Absintherie des Cantons (la Joual Vert et la Fleur Bleue). Vous verrez, pomme, absinthe, cardamome et menthe font très bon ménage ! Parfait pour la période entre chien et loup, à la fin d’une journée de plein air.

Ingrédients

1/4 oz d’absinthe verte — ici, Joual Vert de L’Absintherie des Cantons

1/2 oz de sirop de menthe — Kwe Cocktails

3/4 oz de shrub pomme cardamome — Les Charlatans

2 traits de bitter citronnelle-cardamome — Honest John (Angostura en substitution)

Cidre fermier pétillant — ici, Polisson Empire

Préparation