Au chapitre des bonnes nouvelles susceptibles d’égayer notre quotidien, la parution de ce livre de Geneviève Plante, intitulé Vert couleur persil, figure tout en haut. Madame Plante est une sorte de tourbillonnette, auteure de blogue, trompettiste, enseignante et moult autres talents. Tous les carnivores et flexitariens contrits la remercieront d’avoir eu cette belle idée de nous offrir ses recettes simples et gourmandes. Tout est bon, de la première à la dernière page. On remerciera également Krystel V. Morin pour ses magnifiques photos et Célia Provencher-Galarneau pour l’élégance de la grille graphique. La saison des fraises arrive. Rendez-vous à la page 128, lisez attentivement la recette « Fraises au chocolat blanc, au curcuma et au cumin », puis courez au marché faire provision de petits fruits. Si vous n’aimez pas le chocolat blanc, le noir convient aussi parfaitement ; j’ai essayé, c’est délicieux. Merci Geneviève.

Vert couleur persil ★★★ Geneviève Plante, Les éditions La Presse, Montréal, 2019, 144 pages