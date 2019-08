Recette de «slush» negroni

Pour 3-4 verres

Une slush alcoolisée, c’est pas mal le meilleur de ton enfance qui fait un high five à ta vie d’adulte ! À faire absolument !

Ingrédients

2 oz de jus orange

2 oz de jus pamplemousse

2 oz d’Aperol

2 oz de Vermouth rouge

4 oz de gin

3 tasses de glaçons

Préparation

Combiner le jus de pamplemousse, le jus d’orange et l’alcool dans un récipient et congeler de 4 à 6 heures. Déposer le cocktail congelé dans un mélangeur avec les glaçons et broyer jusqu’à obtenir une consistance de slush. Servir immédiatement !

Marie-Élaine Thibault est conceptrice et styliste culinaire. Pour la suivre : marielenfer.com, instagram.com/maryhellyeah et facebook.com/marielenfercuisine