Recette de cocktail Caïpirinha de grand-maman Beatrice

Cette semaine, la boutique cocktail Alambika vous propose une nouvelle recette à réaliser à la maison. Jean-Sébastien Michel, propriétaire, photographe et grand amateur de cocktails, se prête au jeu afin de réaliser une création exclusive aux lecteurs du Devoir.

Ce cocktail, simple à réaliser, vous rappellera sans doute les dimanches d’enfance chez grand-maman ! Son ingrédient principal, est le shrub, un jus sucré-acide dont les origines remontent au Moyen-Orient ancien et qui fut popularisé en Amérique par les agriculteurs. À l’automne, on conservait les fruits dans une marinade à base de sucre, de vinaigre et d’eau. À Noël, on mangeait les fruits et on appelait ce qu’il restait de liquide le shrub. Ici, nous vous proposons de l’utiliser en version tropicale en mariant le shrub de fraise-rhubarbe avec de la cachaça, alcool de jus de canne à sucre, pour en faire une Caïpirinha !

Ingrédients :

1,5 oz de cachaça

0,25 oz de sirop simple

0,5 oz de shrub fraise-rhubarbe Hudson Standard

fraise-rhubarbe Hudson Standard 2 traits de bitters Ms Better Bitters Fraise Mah Kwan

1/2 lime écrasée

Rondelle de lime ou des fleurs comestibles de saison

Méthode :

Dans un verre à whisky, déposer un gros glaçon (ou plusieurs de taille moyenne).

, ajouter les ingrédients liquides, les glaçons et mélanger vigoureusement. Garnir d’une rondelle de lime ou de fleurs de saison.

Boutique Alambika : 6484 Saint-Laurent, Montréal. alambika.ca