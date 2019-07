Recette de soupe froide de concombre et avocat, garniture de crevettes nordiques

Pour 4 personnes



Pas besoin de sauter dans la piscine pour se rafraîchir ! On peut plonger sa cuillère dans cette soupe froide de concombre et avocat !

Ingrédients pour la soupe

4 tasses de concombres coupés en gros cubes

1 tasse d’eau

1 tête d’oignon vert

1 tasse de yaourt grec nature

1 c. à soupe de jus de lime

2 c. à thé de sel

5 feuilles de menthe

1 petit avocat

Ingrédients pour la garniture

1 tasse de crevettes nordiques

1/2 tasse de concombres coupés en dés

Déposer tous les ingrédients pour la soupe dans un mélangeur et liquéfier jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et crémeuse. Laisser refroidir une heure au réfrigérateur. Verser dans un bol et déposer la garniture sur la soupe.Marie-Élaine Thibault est conceptrice et styliste culinaire. Pour la suivre : marielenfer.com instagram.com/maryhellyeah et facebook.com/marielenfercuisine