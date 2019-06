Recette de gin Old Fashioned aux bleuets

Cette semaine, la boutique cocktail Alambika vous propose une nouvelle recette à réaliser à la maison. Jean-Sébastien Michel, propriétaire, photographe et grand amateur de cocktails, vous propose des recettes inspirées de la saison. Ce cocktail simple à réaliser est parfait pour être siroté à la belle étoile un 24 juin. On y trouve le gin Menaud ; originaire de Charlevoix, ce gin est l’un des rares alcools blancs dont les grains servant à produire l’alcool neutre sont entièrement québécois (blé et seigle). Le sirop acidulé (famille des shrubs) provient d’une jolie fermette de la Rive-Sud et se trouve dans des épiceries fines. Finalement, le bitters Arbor de Sombre Amer est du pur « jus de forêt boréale ». Le tout se marie de manière élégante. Bonne Fête nationale à tous, avec ou sans alcool !



Ingrédients

0,75 oz (22 ml) de sirop de bleuet acidulé Au fil du temps

2 oz (60 ml) de gin Menaud

4 bons jets de bitters Arbor de Sombre Amer

Bleuets frais

Préparation

Dans un verre Old Fashioned, déposer un gros glaçon (ou plusieurs glaçons de taille moyenne).

Verser les ingrédients liquides dans le verre.

Mélanger à la cuillère une quinzaine de secondes.

Garnir de bleuets frais.



Boutique Alambika : 6484, boul. Saint-Laurent, Montréal.