Recette de cocktail le minito

La boutique cocktail Alambika vous propose une nouvelle recette à réaliser à la maison. Jean-Sébastien Michel, propriétaire et photographe, et Manuel Perrier, professeur de cocktails et développeur de menus, se prêtent au jeu afin de réaliser une création exclusive aux lecteurs du Devoir.

Ingrédients

1,5 oz (45 ml) de saké

0,5 oz (15 ml) de sirop à la lime Les Charlatans

0,5 oz (15 ml) de sirop KWE Mojito

1,5 oz (45 ml) de bière blanche ou sure 1 ou 2 traits (1 ou 2 ml) de Ms Better’s Bitters Mt Fuji

Étapes

1. Verser les sirops et le saké dans un verre, puis remplir de glaçons concassés.

2. Ajouter la bière et remuer avec une cuillère de bar.

3. Verser 1 ou 2 traits du bitter.

4. Garnir d’une tranche de citron déshydraté.

Profil de saveurs

Rafraîchissant, acidulé et herbacé

Cette version du mojito est miniature et faible en alcool, puisqu'on remplace ici le rhum par du saké et l'eau gazeuse avec de la bière blanche! Rafraîchissant et exotique, ce cocktail est entièrement préparé avec des produits canadiens. Il existe en effet quelques producteurs de saké très intéressants en Ontario et en Colombie-Britannique. Le verre de présentation choisi, le Sakétude, a été développé par la maison française Lehmann pour le marché nippon et sera parfait tant comme verre à cocktail que comme outil de dégustation technique. Santé !