Recette de Fraise&Co., le lait-fraise 2.0!

1 oz (30 ml) de sirop Fraises et Sichuan Les Charlatans

6 traits (6 ml) de J. Thomas Decanter Dashfire Bitters

2,5 oz (75 ml) de lait végétal non sucré (riz, amandes ou soya)

1,5 oz (45 ml) d’eau de coco

1 oz de rhum blanc ou brun (optionnel)

Ajouter tous les ingrédients dans un shaker et remuer énergiquement pendant quelques secondes.

Verser tout le contenu du shaker dans un grand verre rempli de glace concassée, puis garnir d’une cerise à cocktail italienne.

Cette semaine, la boutique cocktail Alambika vous propose une nouvelle recette à réaliser à la maison. Jean-Sébastien Michel, propriétaire et photographe, ainsi que Manuel Perrier, professeur de cocktail et développeur de menus, se prêtent au jeu afin de réaliser une création exclusive aux lecteurs du Devoir.Une version améliorée du classique lait-fraise des bistros français. Cette fois-ci revue avec un lait végétal, du sirop artisanal fait à Montréal, une eau de coco et un amer aromatique classique rappelant les cocktails classiques en vogue à l’époque de nos arrière-grands-parents. Un clin d’oeil à l’évolution de la mixologie, qui tend vers un éventail toujours plus vaste et qui inclut de plus en plus d’options avec peu ou sans alcool.Un délice pour les plus petits qui pourra être agrémenté de votre spiritueux favori pour les plus grands ! Nous suggérons une once de rhum, le cas échéant.Boutique Alambika : 6484, boul. Saint-Laurent, Montréal