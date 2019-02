Recette d'oeuf poché, velouté de topinambour, pleurotes, croûton de pain, jus de viande truffé

Pour 4 portions



Velouté de topinambour

1 oignon, émincé

500 g de topinambour, émincé

Ail, thym, laurier

50 g de crème liquide

250 g de fond blanc de volaille

25 g de beurre

Huile d’olive

Pleurotes

200 g de pleurotes

20 g d’échalote, ciselée

Croûton de pain

1 gros pain de campagne

50 g de beurre clarifié

Jus de viande à la truffe

15 g de truffe

20 cl de jus de viande

Jaune d’œuf mariné

2 jaunes d’œufs

600 g de gros sel

400 g de sucre

Cuisson des

ufs

4 œufs

1 c à soupe de vinaigre

Faire suer l’oignon et le topinambour avec l’ail, le thym et le laurier jusqu’à obtenir une légère coloration. Mouiller avec la crème et le fond blanc. Cuire à feux doux. Mixer en montant avec le beurre, puis passer au chinois étamine. Au moment de servir, servir avec un siphon gazé avec 2 cartouches.Faire sauter les pleurotes dans l’huile d’olive. Ajouter les échalotes ciselées lorsque commence la coloration des champignons. Terminer par une noix de beurre.Trancher le pain finement. Tailler à l’emporte-pièce diamètre 60 et humecter de beurre clarifié fondu. Cuire entre 2 plaques avec du beurre clarifié. Cuisson : 175 °C de 7 à 10 minutes.Hacher la truffe et l’ajouter au jus de viande.Faire mariner les jaunes d’œufs pendant 72 heures avec le mélange de sel et de sucre. Sécher au four à 80 °C pendant 3 heures. Au moment de servir, passer à la râpe fine.Faire bouillir de l’eau dans une casserole et y ajouter une cuillère à soupe de vinaigre. Pendant ce temps, casser un des œufs dans un petit bol afin qu’il soit prêt à mettre dans l’eau lorsque celle-ci atteindra la bonne température. À ébullition, réduire le feu. Tremper le bol contenant l’œuf dans l’eau et laisser cuire celui-ci pendant quelques instants avant de le glisser complètement dans l’eau. Cuire 2 minutes environ, jusqu’à ce que le blanc soit coagulé. Renouveler l’opération pour tous les œufs.Olivier Perret est chef du Renoir à l’hôtel Sofitel de Montréal.